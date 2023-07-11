Промоутер Усика закликав позбавити Ф'юрі титулу: відповідь була миттєвою

Поки український чемпіон за версіями WBA, WBO, IBO та IBF у суперважкій вазі Олександр Усик готується до поєдинку з Деніелом Дюбуа, який пройде 26 серпня у польському Вроцлаві, розмови про об'єднавчий бій нашого співвітчизника з британцем Тайсоном Ф'юрі не вщухають.

Враховуючи, скільки разів найбільш очікуваний поєдинок у світі боксу зривався, а також поведінку Циганського короля, який ледь не щотижня змінює свої плани та оголошує нового суперника, промоутер українця Олександр Красюк закликав позбавити Тайсона чемпіонського поясу WBC.

«Насправді Тайсон не порушує жодних правил WBC, але з суто спортивної точки зору його потрібно позбавити титулу, — зазначив Красюк у коментарі Secondsout. — Тому що він так довго залишається бездіяльним та обманює людей, оголошуючи бої, що не відбулися. Щодо можливого бою з Нганну, то це просто виставкова зустріч, а не бій. Поєдинок, коли на кону звання абсолюту в суперважкій вазі, — ось це поєдинок! А коли виходиш у ринг із Нганну, ти просто заробляєш гроші та розважаєш публіку».

Ф'юрі у звичному для себе стилі довго не морочився з відповіддю й відразу ж записав відео, розмістивши на своїй сторінці у Twitter.

«Тут якийсь ноунейм, якийсь невідомий чувак, який не має жодного стосунку до боксу, цікавиться, чому мене не позбавили титулу, — сказав Тайсон, сміючись на камеру. — Чуваче, знаєш, як кажуть у таких випадках? Накидай гі*но не на гравця, а на правила. Вся річ у тому, що позбавляти мене титулу немає причин, оскільки я не маю обов'язкового претендента. А коли він з'явиться, то я впораюся з ним так само, як впорався раніше з усіма попередніми. А доти можеш займатися тим єдиним у житті, що в тебе, у**ана, непогано виходить — продовжуй мене ненавидіти «.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Усик та Дюбуа провели першу дуель поглядів у Польщі.

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