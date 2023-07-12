Побережися: сьогодні Землю накриє найпотужніша магнітна буря липня

Як і червень, другий місяць літа «багатий» на сильні магнітні бурі — у середу, 12 липня, на Землі фіксується висока штормова активність з індексом 5.

У четвер, 13 липня, магнітна буря очікується середньої 4-бальної активності.

Геомагнітні збурення з низькою активністю очікуються з 16 по 19 липня. Незначні магнітні коливання очікуються і наприкінці місяця — 29 липня.

Метеозалежні люди можуть відчувати головні та суглобові болі, втому, розлад сну або підвищену емоційність. Особливо гостро такі прояви можуть відчуватися під час сильних магнітних бур.

Людям із хронічними захворюваннями радять бути особливо уважними у такі дні та простежити за тим, щоб у домашніх аптечках були необхідні ліки. Під час магнітних бур краще відмовитися від енергетичних та алкогольних напоїв, а також від важкої їжі. Краще віддавати перевагу сокам та трав'яним чаям, більше гуляти на свіжому повітрі та приймати контрастний душ.

Нагадаємо, що досить сильна магнітна буря обрушилася на Землю на початку липня.

Фото Pixabay

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