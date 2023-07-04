Потужний спалах стався на Сонці, сильна магнітна буря ось-ось накриє Землю (відео)

В Україні найближчим часом можливі магнітні бурі, які можуть позначитися на здоров'ї метеозалежних людей, а також людей із хронічними захворюваннями.

Так, на Сонці стався вибух у величезній сонячній плямі під назвою AR3354, яка в 7 разів більша за діаметр Землі. Спалах на Сонці був зафіксований космічним апаратом SDO пізно ввечері, 2 липня, а саме о 22:14 за Києвом, пише Space.

Спалах, що відбувся на Сонці, має клас Х1.1 і є дуже потужним. Потік енергії вже за 10 хвилин досяг нашої планети. Це сильне випромінювання від Сонця вдарило в атмосферу Землі, іонізувало її верхній шар і це спричинило досить тривале відключення короткохвильового радіозв'язку в західній частині Північної Америки, а також у деяких частинах Тихого океану. За словами вчених з NASA, відключення зв'язку тривало цілих півгодини, що є одним із рекордів для подібних подій.

Вчені заявили, що це вже 18-й подібний спалах класу Х у 25-му сонячному циклі, який розпочався у 2019 році. Варто зауважити, що під час попереднього 11-річного сонячного циклу спалахів подібної потужності було зафіксовано всього 14. Це не дивно, адже згідно з нещодавніми дослідженнями, нинішній сонячний цикл є набагато активнішим у плані появи як загальної кількості спалахів, так і спалахів Х-класу взагалі.

За прогнозами вчених вже в середу, 5 липня або в четвер, 6 липня, ця плазма досягне планети і викличе геомагнітну бурю. Але потужність цієї бурі може бути як великою, так і не дуже, адже вона не залежить від потужності сонячного спалаху.

Як писали «ФАКТИ», під час магнітних бур у метеозалежних людей можливі головні та суглобові болі, підвищення кров'яного тиску, загострення хринічних хвороб, запаморочення, втрата сил, депресія.

Лікарі радять відмовитися від надмірних фізичних навантажень, вживання легкої їжі та виключення з раціону енергетичних та алкогольних напоїв. Краще віддати перевагу воді, сокам та трав'яним чаям. Рекомендуються також прогулянки на свіжому повітрі.

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