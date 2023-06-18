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Найпотужніша магнітна буря червня накрила Землю на кілька днів: пік «шторму» очікується 20 червня

9:13 18 червня 2023
Найпотужніша магнітна буря червня накрила Землю на кілька днів: пік «шторму» очікується 20 червня

Чергова червнева магнітна буря розпочинається у неділю, 18 числа, і триватиме аж до 24 червня.

Пікові сплески очікуються у понеділок, 20 червня. Силу геомагнітних ударів прогнозують на рівні 3−4 бали.

Метеозалежні люди можуть відчувати головний біль, можливе посилення тривожності або занепад сил. Особливо уважними треба бути людям із хронічними серцево-судинними захворюваннями. Протягом цих днів краще відмовитися від великих фізичних навантажень. Корисними будуть прогулянки на свіжому повітрі, а також теплі трав'яні ванни. Рекомендується також відмова від жирної та важкої їжі, а також від алкогольних та тонізуючих напоїв. Слід більше пити води, трав'яних настоїв, що заспокоюють, соків.

Нагадаємо, що 18 червня — день молодика, дія якого також можуть відчувати метеозалежні.

Фото Pixabay

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