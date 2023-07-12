Елтон Джон попрощався з шанувальниками: фінальне турне легендарного музиканта зібрало понад 930 млн доларів

Сер Елтон Джон, який разом із принцом Гаррі та іншими знаменитостями подав позов до газети The Daily Mail, попрощався з армією своїх шанувальників. У неділю, 9 липня, легендарний британський музикант відіграв концерт у Стокгольмі, і це був його останній виступ на сцені. У всякому разі, так стверджує сам співак. Чудове шоу в столиці Швеції завершило прощальне світове турне Елтона Джона Farewell Yellow Brick Road, що розтягнулося на кілька років. За попередніми даними, воно стало найуспішнішим за всю його 50-річну кар'єру і побило низку рекордів загалом.

Турне стартувало 2018 року. Планувалося, що воно завершиться на початку 2021 року. Однак свої корективи внесла пандемія коронавірусу. Елтону Джону довелося суттєво перекроювати графік своїх виступів.

Але музикант впорався з цим непростим завданням. У підсумку в рамках прощального туру він дав понад 300 концертів. Їх відвідали 6 мільйонів з гаком глядачів. Виручка за квитки перевищила 930 млн доларів!

На своїй сторінці в Instagram Елтон Джон написав перед концертом у Стокгольмі: «Якою неймовірною подорожжю був цей тур, і тепер ми перебуваємо в його фінальній точці. Сьогодні остання ніч…»

Наприкінці червня 76-річний музикант став хедлайнером знаменитого фестивалю в Гластонбері. Там відбувся його останній концерт для британських поціновувачів рок-музики.

Західні ЗМІ повідомляють, що Елтон Джон має намір приділити якомога більше уваги родині. У співака і його чоловіка Девіда Ферніша є два сини. І тепер, коли знаменитий музикант більше не гастролюватиме, пара подумує про те, щоб завести ще одну дитину.

Водночас співак не має наміру повністю завершувати кар'єру. Елтон Джон дав зрозуміти, що працюватиме в студії над записом нових пісень.

Раніше «ФАКТИ» писали, що українська режисерка Таня Муіньо зняла вражаючий кліп для Брітні Спірс і Елтона Джона.

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