Переселенцям почнуть скасовувати виплати з 1 серпня: кого це стосується і що важливо знати

У липні уряд ухвалив низку рішень стосовно виплат внутрішньо переміщеним особам. Зокрема, поновлюється проведення фізичної ідентифікації пенсіонерів та одержувачів соціальної (адресної) допомоги з числа ВПО.

Як зазначають у Мінсоцполітики, зміни стосуються й виплати допомоги на проживання для ВПО — наразі її отримують понад 2,6 млн осіб.

Всім переселенцям, які живуть в Україні та отримують допомогу зараз, з 1 серпня 2023 року її виплату автоматично продовжать ще на шість місяців — до кінця січня 2024 року. Це — по 2 тисячі на особу і по 3 — на дітей та людей з інвалідністю.

Виплати не продовжуватимуться особам, які:

перебувають за кордоном більше 30 календарних днів поспіль без обгрунтованих причин, що підтверджуються документально (обгрунтованими вважаються причини, коли людина була у службовому відрядженні чи на стажуванні, перебувала на лікуванні або реабілітації, доглядала за хворою дитиною, оздоровлювала дитину та ін.);

повернулися до покинутого раніше місця проживання.

відбувають покарання в місцях позбавлення волі або були засуджені за колабораціонізм.

З 1 вересня допомога продовжується для тих громадян, чий майновий стан потребує такої підтримки, і не продовжується для громадян, чий майновий стан дозволяє здійснювати суттєві витрати без допомоги держави.

Її не продовжуватимуть для тих переселенців, які:

придбали новий транспортний засіб (з року випуску якого минуло менше 5 років), крім авто, які були придбані волонтерами та передані на потреби оборони краіни;

придбали на суму більше 100 тис. грн. земельну ділянку, квартиру, будинок (крім житла, отриманого за рахунок державного чи місцевого бюджету);

мають на депозитному банківському рахунку кошти у загальній сумі більше 100 тис. грн;

придбали іноземну валюту (крім валюти, отриманої від благодійних організацій або придбаної для оплати медичних, соціальних, освітніх послуг), а також банківських металів на загальну суму більше 100 тис. грн;

мають у власності житло, що розташоване на інших територіях ніж тих, де ведуться активні (можливі) бойові дії або які є окупованими, якщо таке житло має площу понад 13,65 м² на одного члена сім’ї.

«Якщо за результатами перевірки отримувачів через державні реєстри буде прийняте рішення про припинення допомоги, громадянина про це буде повідомлено. У разі незгоди, він може оскаржити таке рішення органу соцзахисту або, можливо, надати підтверджуючі документи, та продовжувати отримувати виплати», — зазначили у міністерстві.

Також урядова постанова надає можливість отримувати допомогу внутрішньо переміщеним особам, у яких народились діти після переміщення. Це врегулює проблему, яка виникала з отриманням допомоги на дітей, які народились у ВПО після переміщення і, відповідно, їхнє зареєстроване місце проживання співпадало з місцем, куди переїхали батьки-переселенці.

Виплати допомоги внутрішньо переміщеним особам будуть здійснюватись 15 та 28 числа кожного місяця.

«Звертаємо увагу, що для внутрішньо переміщених осіб, які вперше звернуться по отримання допомоги 1 серпня 2023 року, допомога призначатиметься на шість місяців, на сім’ю, та буде виплачуватися щомісячно одному з членів сім’ї з розрахунку на кожного члена родини», — наголосили у Мінсоцполітики.

Вона може призначатися сім'ї ще на 1 шестимісячний період, якщо в родині є:

діти з інвалідністю,

особи, які доглядають за особою з інвалідністю,

особи пенсійного віку,

які мають трьох і більше дітей віком до 18 років

неповнолітні та малолітні дітям, які прибули без супроводу законного представника,

якщо сукупний дохід на одного члена сім'ї не перевищує 4 прожиткових мінімумів.

Але допомога не призначатиметься, якщо протягом трьох місяців перед зверненням член родини здійснив суттєві витрати чи оплатив послуги на суму від 100 тис грн. одним платежом. Критерії суттєвих витрат наведені вище.

Раніше у Пенсійному фонді України пояснювали, як переселенці можуть отримати субсидію на оплату послуг ЖКГ та які документи для цього потрібні.

Фото Pixabay

119

Читайте нас у Facebook та Instagram