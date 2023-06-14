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Чи обов'язково переселенцям укладати договір оренди, щоб отримати субсидію: відповідь Пенсійного фонду

10:21 14 червня 2023
Гривні

Право на субсидії на комунальні послуги, механізм призначення яких планує змінити Мінсоцполітики, мають й внутрішні переселенці.

Більш того, ВПО, які переїхали у безпечніші регіони, не знадобиться навіть договір оренди на житло. Так у Пенсійному фонді відповіли на запитання родини з Запорізької області, яка наразі мешкає у столиці та винаймає квартиру. Люди цикавилися, чи потрібно їм для отримання субсидії укладати договір оренди.

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«Якщо сім’я фактично проживає в житловому приміщенні, але не зареєстрована у ньому, — то житлову субсидію домогосподарству може бути призначено на підставі договору наймання (оренди) житла. Якщо ваша сім’я належить до внутрішньо переміщених осіб (цей статус має підтверджуватися відповідними довідками), то житлова субсидія може призначатися без укладення договору наймання (оренди) житлового приміщення, в якому проживає родина», — йдеться у відповіді ПФУ.

Раніше юристи пояснювали, чи може претендувати на субсидію домогосподарство, у якого є заборгованість за комуналку.

Фото Pixabay

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