«Ощадбанк» блокуватиме рахунки пенсіонерів-переселенців, які не пройшли ідентифікацію: що важливо знати

У зв’язку з закінченням карантину, веденного через COVID-19, повертаються певні процедури, дії яких тимчасово призупинялися. Зокрема, людям з паспортами-книжечками знов потрібно вклеювати фотографії у разі досягнення 25-ти та 45-ти років. Поновлюється й проведення фізичної ідентифікації пенсіонерів та одержувачів соціальної (адресної) допомоги з числа внутрішньо переміщених осіб.

Як зазначають в «Ощадбанку», пенсіонерам — внутрішньо переміщеним особам, які мають електронне пенсійне посвідчення (ЕПП), та одержувачам соціальної (адресної) допомоги — внутрішньо переміщеним особам необхідно проходити фізичну ідентифікацію в будь-якому відділенні банку кожні шість місяців.

До отримання ЕПП пенсіонери — внутрішньо переміщені особи мають проходити фізичну ідентифікацію в будь-якому відділенні «Ощадбанку» кожні три місяці.

Фізична ідентифікація відбувається в три етапи:

1) Особисте звернення пенсіонера або одержувача соціальної допомоги до будь-якого відділення «Ощадбанку». При собі слід мати паспорт або інший документ, що посвідчує особу, та основну платіжну картку або основне ЕПП.

2) Пред’явлення працівнику «Ощадбанку» одночасно основної платіжної картки або основного ЕПП та паспорта або іншого документа, що посвідчує особу.

3) Проведення пенсіонером або одержувачем соціальної допомоги операції отримання готівки або перегляду залишку коштів на рахунку через касовий POS-термінал (тобто виконання операції, яка передбачає введення особою ПІН-коду) або встановлення/зміни ПІН-коду з використанням основної платіжної картки або основного ЕПП.

«За відсутності проходження фізичної ідентифікації одержувачами пенсій або соціальних виплат з числа внутрішньо переміщених осіб „Ощадбанк“ зупинятиме видаткові операції за картковим рахунком. Після проходження внутрішньо переміщеною особою фізичної ідентифікації за встановленою процедурою видаткові операції за рахунком автоматично розблоковуються банком не пізніше наступного календарного дня», — йдеться у повідомленні.

Громадянам нагадали, що питання припинення або продовження нарахування пенсійних або інших соціальних виплат на карткові рахунки внутрішньо переміщених осіб належать до компетенції відповідних державних органів, які здійснюють відповідні соціальні виплати.

Нагадаємо, що пенсіонерів, які знайшли прихисток за кордоном і які отримують виплати на українські банківські картки, зобов`яжуть до 31 грудня кожного року проходити фізичну ідентифікацію. У відповідному проєкті закону передбачено, що це можна зробити й дистанційно — за допомогою сервісу «Дія.Підпис» (Дія ID), в особистому електронному кабінеті на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду, або ж шляхом підтвердження місця проживання консульською посадовою особою.

Фото Pixabay

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