«Слуги народу» позбулися нардепки Марченко, що «розкидувалася грошима»

Народну депутатку України, якій раніше оголосили про підозру, Людмилу Марченко виключили з партії «Слуга народу». Про це повідомила голова президентської партії Олена Шуляк, пише NV.

Зазначимо, що минулої середи, 5 липня, коли НАБУ зловило на хабарі помічницю Марченко, Шуляк ініціювала скликання зборів Тернопільської облорганізації партії «Слуга народу» щодо виключення Марченко з її керівного складу — політичної ради.

НАБУ і САП також опублікували відео, на якому зафіксовано переговори фігурантів справи, листування нардепки з помічницею і момент, на якому перша намагається викинути хабар через паркан свого приватного будинку.

Як писали «ФАКТИ», на чоловіків, які незаконно виїхали з України під час дії режиму воєнного стану, після повернення чекає покарання.

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