Викинула хабар через паркан: НАБУ повідомило про підозру нардепу (відео)

Справа про незаконний виїзд чоловіків з України через систему «Шлях» за хабар за участю помічниці нардепа від «Слуги народу» отримала продовження. 11 липня НАБУ та САП оголосили підозру чинному народному депутату. Про це повідомили у пресслужбі Спеціальної антикорупційної прокуратури. Там не називають прізвище, але раніше екснардеп Ігор Мосійчук, посилаючись на джерела у правоохоронних органах, повідомив, що нібито йдеться про політикиню Людмилу Марченко.

підозрюваною може бути нардеп від СН Людмила Марченко

За даними слідства, нардеп разом зі своєю помічницею за хабар сприяли забезпеченню ухвалення відповідних розпоряджень обласних військових адміністрацій та внесенню даних до інформаційної системи «Шлях». Це фактично ставало «зеленим світлом» для виїзду за кордон осіб, їх оформляли як водіїв, які забезпечують перевезення для ЗСУ та гуманітарну допомогу.

«Надалі співучасниками організовано відправлення звернення благодійної організації до однієї з районних військових адміністрацій, на підставі чого ОВА прийнято рішення про надання дозволу вказаному громадянинові на проїзд у якосты волонтера через державний кордон України з метою перевезення гуманітарного вантажу», — йдеться у повідомленні.

фрагмент розмови

Також відомство опублікувало аудіозапис переговорів помічниці та відео моменту передачі частини хабара жінці, схожій на Людмилу Марченко, від яких та спробувала позбутися. Спершу вона хотіла сховати гроші на городі, але передумала і поспішно викинула їх через паркан. Детективи НАБУ під час обшуку їх знайшли та долучили до справи. На аудіозаписі чутно, як помічниця «слуги» скаржиться, що деякі чоловіки виїжджають без проблем, а деяких не випускають і сама «Іванівна» (ймовірно, Людмила Марченко) має цьому посприяти.

фрагмент розмови між нардепом та її помічницею

Дії нардепки та її помічниці кваліфіковані за ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 369−2 КК України. За скоєне жінкам загрожує штраф у розмірі 1−4 тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеження волі на строк від двох до п'яти років, або позбавлення волі на строк до двох років.

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