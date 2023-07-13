Відсиділа 50 років: учасниця вбивства вагітної дружини Романа Поланскі отримала дозвіл на дострокове звільнення

Стало відомо, що з каліфорнійської в'язниці було звільнено Леслі Ван Гутен, колишню послідовницю Чарльза Менсона й активну членкиню його банди, відомої як «сім'я Менсона». Влітку 1969 року, дотримуючись вказівок свого лідера, молоді люди з «сім'ї Менсона» скоїли в Лос-Анджелесі серію жорстоких убивств. Серед жертв опинилася відома актриса Шерон Тейт, дружина режисера Романа Поланскі. Вона була на дев'ятому місяці вагітності.

Леслі Ван Гутен тоді було всього 19 років. Вона відбувала вироки від семи років до довічного ув'язнення за участь у тяжких злочинах. На суді 1971 року Леслі зізналася у вбивстві власника супермаркету Лено Лаб'янки та його дружини Розмарі в їхньому будинку в Лос-Анджелесі.

Леслі Ван Гутен тоді (19 років) і зараз (74 роки)

1994 року Ван Гутен описала свою роль у цих тяжких злочинах, давши у в'язниці інтерв'ю знаменитому ведучому CNN Ларрі Кінгу.

«Я увійшла в будинок, місіс Лабьянка лежала на підлозі, і я вдарила її ножем. У нижню частину спини, близько 16 разів», — розповіла Леслі.

Ван Гутен отримала умовно-дострокове звільнення, повідомила речниця Департаменту виправних установ і реабілітації Каліфорнії Мері Хіменес. Максимальний термін умовно-дострокового звільнення Леслі становитиме три роки, а перегляд відбудеться через рік. Весь цей час вона перебуватиме під наглядом.

Ван Гутен провела за ґратами 53 роки. Вона ніколи не користувалася банкоматом, у неї ніколи не було мобільного телефону. Леслі не знає, як користуватися багатьма звичайними для сучасного суспільства речами і гаджетами. На неї чекає дуже складний період адаптації. Крім того, паралельно їй потрібно шукати житло і роботу. У серпні Ван Гутен виповниться 74 роки.

Губернатор Каліфорнії Гевін Ньюсом заявив, що не схвалює рішення колегії апеляційного суду штату, але оскаржувати його в суді не стане.

«Через понад 50 років після того, як „сім'я Менсона“ скоїла ці жорстокі злочини, родичі жертв усе ще відчувають на собі їхній вплив, утім, як і всі каліфорнійці. Я тричі скасовував умовно-дострокове звільнення Ван Гутен з моменту вступу на посаду», — додав губернатор.

Оскаржувати звільнення Леслі Ван Гутен мають намір родичі жертв. Вони вважають, що вона залишається тим, ким була — холоднокровною вбивцею. На її совісті одна з найгучніших серій убивств в історії США. Звільнення такої злочинниці, нехай і умовно-дострокове, створює «небезпечний і згубний прецедент».

Проте представники апеляційного суду штату захищають своє рішення. Вони підкреслюють, що Ван Гутен давно визнала повну відповідальність за вбивства і дала правильну психологічну оцінку цим злочинам. Вона більше не становить загрози для суспільства. До того ж Леслі тяжко хвора. Усе це разом дає їй право на звільнення.

Як повідомляє CNN, Ван Гутен спочатку була засуджена до смертної кари, але потім у штаті Каліфорнія страту було скасовано. Вищою мірою стало довічне ув'язнення. Уперше Леслі отримала право на умовно-дострокове звільнення в 1977 році. Відтоді вона 22 рази подавала прохання про умовно-дострокове звільнення.

Історія злочинів, які скоїла «сім'я Менсона», лежить в основі кількох книг, фільмів і серіалів. Найбільшої популярності набула картина Квентіна Тарантіно «Одного разу в… Голлівуді» з Леонардо Ді Капріо, Бредом Піттом і Марго Роббі. Щоправда, Тарантіно змінив фінал цієї історії і залишив у живих Шерон Тейт.

Раніше «ФАКТИ» писали, що американка стверджує, що її батько вбив щонайменше 70 жінок. Шериф округу Фремонт Кевін Ейстроуп розпочав офіційне розслідування.

189

Читайте нас у Facebook та Instagram