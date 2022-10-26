Американка стверджує, що її батько вбив щонайменше 70 жінок

Останній тиждень жовтня підніс американським ЗМІ моторошну історію. Схоже, в кримінальній історії США з'явився ще один серійний вбивця, який далеко не обійшов конкурентів за кількістю жертв. Є підстави думати, що Дональд Дін Стаді з Айови вбив щонайменше 70 жінок!

Про злочини Стаді розповіла його донька Люсі. Вона стверджує, що знає, де поховані тіла вбитих. Їй довелося допомагати батькові позбавлятися трупів. Вона готова вказати місце.

Самого маніяка вже немає в живих. Дональд Стаді помер у березні 2013 року у віці 75 років.

Люсі стверджує, що з того часу кілька разів намагалася розповісти різним людям про вбивства, але її ніхто не хотів слухати. І ось тепер її історією зацікавився шериф округу Фремонт Кевін Ейстроуп. Розпочато офіційне розслідування.

Як розповідає Люсі Стаді, її батько був жорстокою людиною. Він постійно пив і тримав у страху всю родину. Вони жили у містечку Терман. Перша дружина Дональда повісилася на шнурі електроприладу. Друга застрелилася.

«Нас було четверо у сім'ї. І ми всі боялися батька. Він змушував допомагати йому позбавлятися тіл не тільки мене. Але ми всі мовчали. Були впевнені, що він уб'є і нас, якщо хтось розкаже його таємницю. Ми завжди знали, коли він чинив чергове вбивство. Він заходив у будинок і казав: «Нам треба сходити до колодязя», — згадує Люсі.

За її словами, трупи вони скидали до криниці глибиною понад 30 метрів. Потім батько змушував їх кидати туди зверху бруд, землю, якісь хімікати. Сам він при цьому стояв осторонь. Влітку вони використовували візок, щоб довезти тіло чергової жертви до колодязя, взимку клали труп на довгі жердини та волочили.

Дональд Дін Стаді

Люсі стверджує, жертвами завжди були молоді повії з темним волоссям. Їх вік був у діапазоні між 20 та 30 роками. Лише одного разу Дональд убив 15-річну дівчинку. Вона, певне, втекла від батьків. Жертв Стаді знаходив в місті Омаха, штат Небраска. В Айові цих жінок ніхто не знав і не шукав.

Ще винятком були двоє чоловіків. Чому Дональд убив їх, Люсі не знає. Вона припускає, що вони могли дізнаватися про зниклих повій.

Вона також описала спосіб убивства. Стаді всіх жертв убивав сильним ударом по голові. У нещасних буквально розлітався череп.

У колодязь трупи кидали в одязі, з документами, прикрасами та іншими речами. Однак Дональд обов'язково виривав золоті зуби у тих, хто їх мав. Люсі впевнена, що моторошна колекція цих трофеїв десь захована.

Вона також розповіла, що батько вбивав приблизно п'ять-шість жінок за рік. Отже, якщо все так і було, то жах тривав не менше 12 років!

«Раніше я відчувала до батька лише страх. Щоразу йдучи до колодязя, я була впевнена, що не повернуся, що він уб'є мене, щоб я не побовталася… Сьогодні я не відчуваю жодних почуттів до нього. Порожнеча. Все, чого я хочу, щоб тіла жертв знайшли та поховали як слід. І щоб родичі цих нещасних нарешті дізналися правду», — каже Люсі.

Шериф Ейстроуп заявив, що вірить у цю страшну історію на 100%. Він уже викликав команду із собаками, які навчені шукати поховання. Собаки вказали щонайменше на чотири місця, де можуть перебувати останки. Одне з них збігається з тим, що описує Люсі. Для повномасштабної операції з ексгумацією та аналізами ДНК потрібно не менше 300 тисяч доларів. «Думаю, нам виділять ці гроші, як тільки ми знайдемо перше тіло», — упевнений шериф.

Поки не ясно, чи підтримують розповідь Люсі її родичі. Один із братів жінки, Гері Стаді наклав на себе руки у віці 39 років.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про те, що в Польщі жертвою серійного вбивці стала 49-річна українка.

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