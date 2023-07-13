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Готують нову провокацію: РПЦ збирається знову таємно передати Угорщині українських полонених

10:56 13 липня 2023
полонені

РПЦ знов збирається «в рамках міжцерковної співпраці» без України передати Угорщині українських військовополонених.

Про це повідомили РБК-Україна джерела в українських спецслужбах.

Орієнтовно передача може відбутись 8−11 серпня.

Вже зараз, як повідомило інформоване джерело, активно обговорюється майбутній візит представників уряду Угорщини до росії.

Йдеться про передачу українських військовополонених, які мають «угорське походження».

«Як і минулого разу, все відбувається без участі та погодження з Україною, без жодних правових підстав, що є грубим порушенням Женевських конвенцій та міжнародного гуманітарного права», — цитує видання слова співрозмовника.

З російської сторони «переговорником» виступатиме член синоду РПЦ, митрополит волоколамський Антоній (в миру — Антон Юрійович Севрюк), який з червня минулого року обіймає посаду голови відділу зовнішніх церковних зв’язків московського патріархату.

Планується сформувати групу з 10−15 українських військових.

Але угорська сторона не має списку військовослужбовців, яких вони хотіли б забрати з російського полону. Наразі пошуком та відбором закарпатців та складанням списку займаються російські спецслужби.

Як повідомив співробітник спецслужби, Угорщина забере тільки представників угорської національності, які знають угорську мову.

8 червня Угорщині вже було передано 11 українських військовополонених з російського полону. Передача полонених відбулась без погодження з українською стороною.

Певний час доля та місцеперебування військових приховувались, до них не допускали українських дипломатів. Наразі вдалось повернути в Україну лише п’ятьох з одинадцяти полонених.

Нагадаємо, у неділю, 11 червня, Україна в рамках обміну полоненими з рф повернула додому 95 своїх захисників.

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