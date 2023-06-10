рпц передала Угорщині 11 українських військовополонених без участі України: деталі дипломатичного скандалу

З початку повномасштабного вторгнення росії в Україну між Будапештом та Києвом регулярно виникають конфлікти. Причиною цього є відмінна від членів ЄС позиція уряду Віктора Орбана, який не підтримує санкції проти росії і блокує допомогу Україні. Тому інформація про передачу 8 червня «з благословення» патріарха рпц кирила (гундяєва) «в рамках міжцерковної співпраці» 11 українських військовополонених Угорщини без участі України викликала дипломатичний скандал. Адже кирил ще в 2022 році благословив російську армію на війну проти України. Проте зараз акцію передачі українських воїнів у рпц назвали виявом «християнського людинолюбства».

«Передача військовополонених жодним чином не узгоджена з Україною, а її доцільність пояснюється „закарпатським походженням“ військових. Важливо розуміти, що всі згадані військові — українські громадяни, а тому переміщення їх до будь-якої третьої країни неможливе без згоди та безпосередньої участі України», — повідомило джерело в коментарі РБК-України.

Новину розповсюдила російська православна церква (рпц), потім її підтвердили угорські ЗМІ з посиланням на представників уряду Угорщини.

Пізніше віцепрем'єр міністр у церковних справах Угорщини Жолт Шем'єн підтвердив ATV інформацію про передачу з росії в Угорщину 11 військовополонених. Йдеться про закарпатських угорців.

«Це мій людський та патріотичний обов'язок», — сказав Шем'єн, зазначивши, що координував передачу полонених.

При цьому він відмовився надавати будь-які подробиці, посилаючись на «інтереси справи та народу». За словами політика, це жест російської православної церкви по відношенню до Угорщини.

У Міністерстві закордонних справ України відреагували на заяву рпц про передачу 11 українських військовополонених іншій країні. У відомстві заявили, що український уряд не був поінформований про переговори між угорською та російською сторонами щодо звільнення полонених українських бійців. Про це повідомив речник МЗС Олег Ніколенко, коментуючи заяву угорського чиновника. Він зазначив, що до міністерства викликали тимчасового повіреного Угорщини для роз'яснення ситуації.

«Із публічних заяв віцепрем'єр-міністра Угорщини ми дізналися, що росія передала Будапешту одинадцять українців угорського походження. До МЗС України сьогодні було запрошено тимчасового повіреного Угорщини для предметної розмови», — наголосив Ніколенко.

Крім того, за словами спікера, «українська сторона передала звернення надати докладну інформацію про наших громадян та невідкладно забезпечити до них доступ для українського консула, щоб ознайомитися з їхнім станом здоров'я та надати їм консульську допомогу».

Під час зустрічі з тимчасовим повіреним у справах Угорщини в Україні, якого покликали на розмову, українські дипломати наголосили на необхідності координації взаємодії в «таких чутливих питаннях, як звільнення військовополонених».

«Звільнення українських військовополонених — це завжди хороша новина. Україна у співпраці з міжнародними партнерами активно працює, щоб повернути всіх наших захисників додому», — наголосив представник МЗС.

На думку директора Інституту світової політики Євгена Магди, такими діями росії продемонструвала свого політичного партнера всередині ЄС і НАТО.

«росія хоче максимально інтернаціоналізувати російсько-українську війну. Ще раз продемонструвати, що Угорщина є політичним партнером росії всередині ЄС та НАТО», — сказав він у коментарі ВВС Україна.

Нагадаємо, востаннє обмін полоненими між Україною та росією відбувся 25 травня. Тоді Україна повернула 106 захисників Бахмута.

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