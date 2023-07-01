Контрозвідниця Кароліночка: Ані Лорак затролили за знімок у вишиванці

Українська співачка Ані Лорак, яка відреклася від батьківщини на користь країни-агресорки і товстого гаманця, несподівано згадала про свою національність. В Instagram, де раніше вона показала фото нового обранця, з'явилося дитяче фото співачки, де вона зовсім юною, позує у легкій вишиванці. Щоправда, співачка тут же зіпсувала ефект, показавши і фото з сьогодення.

У кадрі, зробленому нещодавно, артистка теж позує з кучерявим волоссям, однак очі сховані під окуляри, а вираз обличчя видає лише втому.

«Тоді і зараз. А у вас є подібні знімки?» — задала Кароліна питання своїм фанам.

Проте окрім фанів пост прочитали і українці, які щиро вважають Ані Лорак зрадницею. Втім, чимало з них не забули «подякувати» за допомогу ЗСУ, яку дехто приписує співачці в рф. Одним з таких «вдячних» став і відомий одеський активіст Сергій Стерненко.

«Наша пташка!» — написав він.

А ще одна кореспондентка з України нагадала колишній співвітчизниці, що українцям зараз — не до милих фото.





Нагадаємо, після того, як Лорак відреклася від допомоги ЗСУ, в мережі влаштували новий вал хейту співачки.

61

Читайте нас у Facebook та Instagram