Світоліна не змогла вперше у кар'єрі пробитися до фіналу Вімблдону: відеоогляд матчу

У четвер, 13 липня, на центральному корті Всеанглійського клубу лаун-тенісу та крикету пройшов півфінальний поєдинок одного з чотирьох турнірів серії «Великого шолома» Вімблдон із призовим фондом 56,5 млн доларів між українкою Еліною Світоліною (76-а в рейтингу WTA), яка сенсаційно перемогла першу ракетку світу Ігу Свьонтек із Польщі, та чешкою Маркетою Вондроушової (42-а).

Раніше суперниці провели між собою п'ять поєдинків, і мінімальна перевага (3:2 за перемогами) була на боці нашої співвітчизниці. Щоправда, два останні поєдинки (у 2020-му в Римі та в 2021-му на Олімпіаді в Токіо) залишилися за чешкою. На жаль, після звітного поєдинку серія Маркети продовжилася…

Світоліна впевнено розпочала поєдинок, але й Вондроушова не відставала від неї. За рахунку 3:3 у першому сеті чешка зробила ривок із двома брейками та взяла його. Неприємності для одеситки продовжилися й у другій партії, суперниця взяла чотири гейми поспіль, і хоча українка спробувала повернути інтригу, зрештою довела поєдинок до своєї перемоги — 6:3, 6:3 на користь Маркети.

Таким чином, Світоліна, заробивши 770,3 тисячі доларів «брудними» та піднявшись з 76-го на 27-е місце в рейтингу WTA, не змогла вперше в кар'єрі пробитися до фіналу Вімблдону, та й у принципі дійти до вирішального поєдинку на турнірі серії «Великого шолома». А Вондроушова намагатиметься завоювати свій перший титул «Великого шолома» в поєдинку з переможницею пари Онс Жабер (6-а, Туніс) — Аріна Соболенко (2-а, білорусь).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що українка Цуренко встановила історичний рекорд на Вімблдоні.

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