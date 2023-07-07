Українка Цуренко «через не можу» взяла фантастичний тай-брейк та встановила історичний рекорд на Вімблдоні (відео)

На кортах Всеанглійського клубу лаун-тенісу та крикету триває один із чотирьох турнірів серії «Великого шолома» Вімблдон з призовим фондом 56,5 млн доларів.

Неймовірний поєдинок у рамках третього кола видала 34-річна українська тенісистка Леся Цуренко (60-а), яка свого часу розгромила на «Ролан Гаррос» чемпіонку US Open. У матчі проти румунки Ани Богдан (57-а), що тривав цілих 3 години і 40 хвилин (найтриваліший жіночий поєдинок на нинішньому Вімблдоні), киянка поступилася у першому сеті — 4:6, але взяла другу партію — 6:3. Все вирішувалося в третьому сеті, що розтягнувся на півтори години. За рахунку 6:6 українка та румунка, вже ледь, здавалося, пересуваючи ноги, видали просто фантастичний тай-брейк, у якому Леся навіть із судомами в ногах все ж змусила капітулювати молодшу (на чотири роки) опонентку — 20:18.

Як повідомляє ITF, тай-брейк у фінальному сеті між Цуренко та Богдан з 38 очками — найтриваліший у жіночому одиночному поєдинку турнірів «Великого шолома» в історії.

Зазначимо, що, вийшовши до 1/8 фіналу Вімблдона, Цуренко заробила 265,7 тисячі доларів «брудними» і встановила особистий рекорд на турнірі (раніше Леся в 2017 та 2022 роках доходила на Вімблдоні до третього кола). Путівку до чвертьфіналу українка оскаржить у дуелі з американкою Джесікою Пегулою із США (4-а).

Ще одна українка Марта Костюк (36-а) на відмові суперниці здолала імениту іспанку Паулу Бадосу — 6:2, 1:0 та вперше у кар'єрі зіграє у третьому раунді Вімблдону.

На жаль, Ангеліна Калініна (26-а), яка заробила в Англії 108,2 тисячі доларів, припинила виступи на Вімблдоні, образливо програвши суперниці на тай-брейку. У поєдинку другого раунду киянка вела у вирішальному сеті — 5:2, але у підсумку програла канадці Б'янці Андреєску (50-а) — 2:6, 6:4, 6:7 (7).

Нагадаємо, що в одиночному розряді на Вімблдоні Україну також представляє Еліна Світоліна (76-а), яка у двох стартових раундах перемогла легендарну американку Вінус Вільямс та бельгійку Елізе Мертенс, а у поєдинку третього кола пізно ввечері 7 липня зіграє проти Софії Кенін із США.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що зіркові українські тенісисти Леся Цуренко, Марта Костюк та Олександра Долгополов передали для ЗСУ «бойовий» позашляховик.

Фото WTA

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