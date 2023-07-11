Світоліна сенсаційно не пустила найсильнішу тенісистку світу до півфіналу Вімблдону: відеоогляд матчу

У вівторок, 11 липня, на головному корті Всеанглійського клубу лаун-тенісу та крикету пройшов чвертьфінал турніру серії «Великого шолома» Вімблдон із призовим фондом 56,5 млн доларів між першою ракеткою світу полячкою Ігою Свьонтек та українкою Еліною Світоліною (76-а), яка вибила на попередній стадії Аріну Соболенко з білорусі.

Раніше суперниці перетиналися на кортах лише одного разу, в 2021-му, і Свьонтек вибила нашу співвітчизницю з боротьби у чвертьфіналі ґрунтового турніру в Римі (6:2, 7:5).

Цього разу Еліні вдалося нав'язати боротьбу титулованій суперниці (в активі Свьонтек чотири титули турнірів серії «Великого шолома») з перших геймів, тим самим показавши, що, незважаючи на тривалу відсутність через декрет, вже зараз може на рівних боротися з найсильнішими тенісистками світу. У першому сеті, незважаючи на два програні гейми на старті, Світоліній вдалося переламати хід поєдинку та вирвати перемогу.

Перед початком другого сету погодні умови у столиці Англії погіршилися, і матч довелося ненадовго призупинити, щоби закрити дах над кортом. Пауза пішла на користь Свьонтек, яка зрівняла рахунок за партіями, але у вирішальному сеті Світоліна зібрала всю волю в кулак та вирвала підсумкову перемогу — 7:5, 6:7 (5), 6:2.

Таким чином, заробивши 774 тисячі доларів «брудними», Світоліна повторила своє найкраще досягнення на турнірі «Великого шолома» в Лондоні (в 2019-му українка також дійшла до півфіналу, де поступилася румунці Симоні Халеп), і побореться за вихід до фіналу з Маркетою Вондроушовою з Чехії (42-а), яка обіграла американку Джессіку Пегулу (4-а) — 6:4, 2:6, 6:4.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що українка Цуренко «через не можу» взяла фантастичний тай-брейк та встановила історичний рекорд на Вімблдоні.

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