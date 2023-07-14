«Бавовна» у росії: росЗМІ заявили про вибух біля Курської АЕС (відео)

Нещодавно у росії повідомляли про падіння безпілотників у районі Калуги, а тепер «бавовна» відвідала Курську область.

Так курський губернатор Роман Старовойт заявив, що у Курчатові «відбулося падіння БПЛА», і що «ніхто з мешканців не постраждав». «Критично важливі об'єкти внаслідок падіння безпілотника та його подальшої детонації пошкоджено не було. Часткові пошкодження отримав багатоквартирний будинок — у нього посічені фасад та вікна», — повідомив він.

Важливий об'єкт — Курська АЕС. Стверджуються, що БПЛА вибухнув за кілька кілометрів від станції.

Також паблики повідомляють, що вночі над Воронежем було збито три безпілотники. Тим часом у мережу викладають кадри, зафіксовані камерами відеоспостереження.

Нагадаємо, що на початку червня курські телеграм-канали повідомляли, що у місті пролунало близько семи вибухів, а керівництво заявляло, що ППО збила кілька безпілотників.

Фото з Вікіпедії

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