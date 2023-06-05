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Світ

Впали на трасу «Україна»: «невідомі» БПЛА збито над російською Калугою

11:35 5 червня 2023
Уламок на трасі

Після атаки безпілотників на Курськ вночі на трасі МЗ, що веде від Москви до державного кордону з Україною, у понеділок, 5 червня, впали одразу два «невпізнаних» БПЛА. Відповідні фото миттю розлетілися українськими і російськими Telegram-каналами.

«В Калузькій області впала якась „ГОЙДА!“…Куди летіла, не зрозуміло. Хто запускав — невідомо! Що взагалі відбувається?», — іронічно прокоментував фото український військовий експерт Олександр Коваленко.

На занепокоєння «підлеглих» відреагував губернатор Калузької області Владіслав Шапша, підтвердивши, що вранці в понеділок, 5 червня, на федеральній трасі М-3 «Україна» впали два безпілотні літальні апарати.

Губернатор також повідомив, що падіння одного з безпілотників сталося на 299-му кілометрі траси на повороті до міста Жиздра, другого — на 283-му кілометрі, на з'їзді у напрямку селища Думіничі.

І хоча детонації в обох випадках не відбулося, територію оточили, а на місці проводяться оперативно-технічні заходи. Крім того, на повороті на Жиздру рух по трасі М-3 перекрито повністю, організовано шляхи об'їзду.

Відзначимо, що зовні БПЛА схожі на ті, які здійснили «наліт» на Підмосков'я та власне Москву. Вже відомо, що ті дрони не мали бойового заряду. Нагадаємо також, шо у сусідній з Україною Білгородській області проводять свою операцію російські добровольці з «РДК» та «Легіону Росії».

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