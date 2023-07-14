Деякі країни і компанії розуміють, що вони обходять ці санкції, хоч при цьому формально і не порушують законодавство ЄС. Про це заявив голова Українського центру безпеки та співпраці Сергій Кузан під час дискусії в Military Media Center.

«Є „лазівки“, зокрема й для західних компаній, які наприклад є виробниками мікросхем, що використовуються у російських ракетах. Тобто для кожної такої деталі потрібен свій ланцюжок поставок. І звичайно, що є по кілька фірм-прокладок, через які проводяться тільки документи, а не самі товари», — сказав Сергій Кузан.

За його словами, потрібно констатувати факт, що санкції діють далеко недостатньо ефективно.

«Це значить, що порушуються загалом принципи, на яких запроваджувались ці обмеження«

На думку аналітика, не лише щодо російських компаній, а й стосовно «третіх» країн, які не застосували санкції щодо росії і які допомагають росії обходити ці санкції, повинні бути запроваджені обмеження.

Раніше «ФАКТИ» писали, що москва та Єреван різко та непропорційно збільшили товарообіг між країнами. Фактично, сталося це через те, що вірменська сторона займається закупівлями необхідних в росії товарів, недоступних через санкції Заходу.

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