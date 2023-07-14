Україна буде енергетичним хабом Європи: Олександр Кацуба назвав умови

На конференції з відновлення України, яка відбулася в Лондоні наприкінці червня, було презентовано концепцію України як енергетичного хабу Європи. План передбачає збільшення генерації електроенергії у 7 разів, генерацію сонячної та вітрової енергії — в 30 разів, видобуток нафти — у 6,7, а газу — в 4 рази. І все це до 2050 року. Підприємець і експерт у сфері енергетики Олександр Кацуба вважає, що цей план дуже амбітний, але може бути реалізований. Та для цього вже зараз, за його словами, потрібно кардинально змінювати енергетичну та економічну політику держави, не чекаючи завершення війни.

Кацуба підкреслює, що головні задачі зараз — переглянути енергетичну стратегію, яку міненерго розробило до повномасштабного вторгнення; створити умови для залучення інвестицій — в першу чергу, гарантувати безпеку інвестицій; перезавантажити антимонопольне регулювання, щоб воно було здатне забезпечувати конкуренцію в кожному секторі енергетики; інвестувати в освіту і науку у енергетичній сфері, а також формувати комплексну індустріальну політику та підвищувати енергоефективність економіки.

«Саме така комплексна політика зроблять можливим і розвиток української енергетики в довгостроковій перспективі, і її інтеграцію в європейський ринок, бо відкриває двері до європейських кредитів, інвестицій та програм розвитку», — резюмує експерт.

Олександр Кацуба — український підприємець, експерт у сфері енергетики, власник компанії «АЛЬФА ГАЗ».

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