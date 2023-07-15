«Не вірю в «хороших русских»: відомий актор відмовився будь-коли грати з росіянами

Популярний актор театру та кіно, народний артист України Лесь Задніпровський розповів, як живуть актори під час війни та про ставлення до «хороших русских». В інтерв’ю Світлані Леонтьєвій, яка розказала про пережите за останній рік, Лесь зізнався, що не вірив, що війна може стати настільки масштабною та жорстокою.

— Іншого варіанту, крім перемоги, у нас немає, — сказав Задніпровський. — Бо інакше не буде України, не буде українства, не буде мови. Нічого не буде. І більшість уже зрозуміла, що не можна вести ніяких проміжних мирних переговорів, ніякого замороження конфлікту, тому що він почнеться знову. Вони ще більше підготуються і зі ще більшою ненавистю за ці свої поразки підуть знову проти нас. Тому вже треба йти до кінця. До переможного кінця!

Лесь Задніпровський відмічає: війна неабияк впливає на акторів — і тих, які були в тилу, і тих, які повертаються із ЗСУ.

— Можливо, є внутрішнє змужніння, — каже артист. — Кажуть, що актори, як діти — ми бавимось, граємо. А тепер я бачу таке, що сивина не на голові, а в душі. Внутрішня зрілість настала в усіх нас. Це вже ми не граємо в щось, ми живемо, існуємо в цих обставинах. І коли доводиться працювати з важким драматичним матеріалом, то він уже легкий. Тому що реалії настільки страшні, що деяка драматургія виглядає дитячою забавкою у порівнянні з тим, що диктує нам життя.

Зараз Лесь Задніпровський не став би зніматися у кіно, де грали б також «хорошие русские», навіть ті, які засуджують путіна.

— Я не вірю в «хороших русских», — каже Задніпровський. — Тут теж повинен пройти великий час, великий карантин. За цих обставин я не ставлю собі питання про росіян, навіть не думаю про це. Час покаже. Доживемо — побачимо. А поки треба думати тільки про перемогу!

Раніше в ексклюзивному інтерв’ю «ФАКТАМ» ведуча Олена Фроляк розповіла, як була в етері під час вибуху.

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