У красуні-дружини знаменитого футболіста виявили страшну хворобу

У родині знаменитого футболіста 30-річного Мауро Ікарді, який купив за 23 млн євро «найдорожчий автомобіль у світі», трапилося лихо. Як повідомляє Marca з посиланням на ведучого Radio Mitre Хорхе Ланата, у 36-річної красуні-дружини аргентинця Ванди Нари виявили злоякісне захворювання кровотворної системи, іншими словами — лейкемію.

Як повідомляє видання, кілька днів тому кохана форварда «ПСЖ» прибула в Аргентині до медичного центру зі скаргами на сильний біль у животі, після чого була госпіталізована. Результати аналізів не віщували лиха, але в п'ятницю, 14 липня, жінку перевели до приватної лікарні в Буенос-Айресі, де й діагностували рак. Ікарді, дізнавшись про хворобу, благає колишню модель Нару прилетіти на лікування до Італії, де подружжя жило тривалий час.

Нагадаємо, що аргентинський форвард та його дружина — досить скандальна пара. Вони одружилися 2014-го, але кілька років тому були на межі розлучення. Пара має дві спільні дочки, а також трьох синів від попереднього шлюбу Нари з футболістом Максі Лопесом. Минулий сезон Мауро Ікарді, який двічі ставав у складі «Інтера» найкращим бомбардиром серії А, відіграв на правах оренди в турецькому «Галатасараї».

Мауро та Ванда з дітьми

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що у дружини футболіста «Інтера» виявили рак.

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