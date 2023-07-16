Все життя віддав службі в армії та поліції: на Луганщині загинув 46-річний воїн

Вінниччина провела в останню путь ще одного героя. У селі Карбівка попрощались з командиром механізованої роти Русланом Тимощуком. Йому назавжди 46 років… Життя бійця обірвалось під час виконання бойового завдання внаслідок мінометного обстрілу 3 липня на Луганщині, про це повідомляє Гайсинська міська рада:

«Руслан навчався в Одеському інституті сухопутних військ. Після закінчення військового інституту працював на посаді начальника продовольчої та речової служби 280 окремої ремонтно-відновлювального батальйону 72 механізованої дивізії 8 Армійського корпусу ОК Північ. Далі служив на посаді викладача — командира навчального взводу 253-ї військово-авіаційної школи механіків. Руслан був викладачем-командиром навчального взводу навчальної роти загальновійськової та професійно-теоретичної підготовки 31 Навчального авіаційного центру навчально-авіаційного командування з підготовки авіаційних кадрів ВПС України».

Після звільнення в запас із лав ЗСУ Руслан Тимощук з 2006 по 2015 роки проходив службу в органах внутрішніх справ, а з 2015 по вересень 2022 року — служив у Національній поліції України, перебуваючи на посаді заступника начальника сектору моніторингу Гайсинського районного управління поліції.

«У 2022 році майор поліції Руслан Олександрович звільнився за вислугою років та пішов на пенсію. На початку жовтня був мобілізований у лави ЗСУ. Військову службу проходив у 21 ОМБр. У захисника залишилась кохана дружина, мати та син».

Руслан Тимощук загинув під час виконання бойового завдання

Люди виходили на дорогу та проводжали скорботний кортеж з полеглим воїном, стоячи на колінах. Священнослужителі провели на кладовищі останню поминальну заупокійну молитву, а представник центру комплектування вручив сім'ї бійця український стяг…

Раніше «ФАКТИ» розповідали, як родина загиблого героя в пам’ять про нього допомагає дітям.

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