Український олімпійський чемпіон ризикує завершити кар'єру: що сталося

34-річний олімпійський мультимедаліст із фристайлу українець Олександр Абраменко, який став найкращим спортсменом нашої країни за підсумками 2022-го, задумався про завершення кар'єри.

Причиною стала важка травма, розрив хрестоподібної зв'язки коліна (поглиблене обстеження показало ще й пошкодження кісток), та перенесена операція в одній зі столичних клінік.

«Якщо не пов'язувати стан здоров'я зі спортом, то все добре, — розповів Абраменко сайту „Укрінформ“ на початку лютого, коли отримав травму. — Але оперативного втручання не уникнути. Відновлення триватиме шість-дев'ять місяців. Думки щодо завершення кар'єри були давно. Наразі ще травма… Напевно, це той момент, коли треба подумати про завершення кар'єри, але остаточного рішення ще немає. Малоймовірно, що я виступатиму на наступній Олімпіаді, але якщо буду, то складу конкуренцію Дмитру Котовському (переможець двох поспіль етапів Кубка світу та поточний лідер загального заліку. — Авт.). А в командних змаганнях ми самі зможемо скласти хорошу конкуренцію всім іншим».

Олександр Абраменко після операції

Нагадаємо, що Абраменко здобував нагороди на двох поспіль зимових Олімпіадах: у 2018-му в корейському Пхенчхані уродженець Миколаєва завоював «золото», а у 2022-му в Пекіні став срібним призером. Окрім успіхів на Іграх, Олександр також завоював «срібло» на ЧС-2019 в американській Юті.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що ексфутболіст «Динамо» та збірної України Артем Кравець завершив кар'єру в 33 роки.

Фото Федерації лижного спорту України

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