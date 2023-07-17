Понад 600 окупантів, 23 артилерійських системи і 8 танків: в Генштабі назвали втрати ворога за добу

Розпочалася п’ятсот дев’ята доба широкомасштабної збройної агресії російської федерації проти України.

Протягом минулої доби ворог завдав 11 ракетних та 49 авіаційних ударів, здійснив 48 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак постраждали мирні люди, пошкоджень зазнали житлові будинки, господарські та адміністративні будівлі, а також приватний автомобільний транспорт, повідомили у Генштабі.

Противник зосереджує основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках — протягом минулої доби відбулось 28 бойових зіткнень.

На Бахмутському напрямку наші захисники успішно відбили усі ворожі атаки в районах Оріхово-Василівки, Григорівки та Іванівського. Також, противник здійснив спроби відновити втрачене положення північно-західніше Курдюмівки, успіху не мав.

На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районі Мар’їнки.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник зосереджує основні зусилля на недопущенні подальшого просування наших військ.

Водночас Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

Авіація сил оборони за минулу добу завдала 15 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 1 з яких — по зенітно-ракетному комплексу противника.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили район зосередження живої сили, 20 артилерійських засобів на вогневих позиціях, 2 засоби протиповітряної оборони та 2 станції РЕБ окупантів.

При цьому загальні бойові втрати противника за минулу добу склали:

- особового складу- 238 300 (+620) осіб ліквідовано,

- танків — 4115 (+8) од,

- бойових броньованих машин — 8034 (+8) од,

- артилерійських систем — 4504 (+23) од,

- РСЗВ — 685 (+4) од,

- засоби ППО — 428 (+3) од,



- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 3828 (+8),



- автомобільної техніки та автоцистерн — 7059 (+15) од,

- спеціальна техніка- 677 (+11).

Як повідомляли «ФАКТИ», сьогодні близько третьої ночі стались вибухи на Кримському мосту. Міст нібито був атакований морськими дронами з вибухівкою. Пошкоджено два прольоти — один у бік Тамані зруйнований, другий — у напрямку Керчі просів. Окупаційна влада припинила рух мостом. Але пізніше нібито залізничною гілкою рух відновили. Повідомлялося про двох загиблих та поранену.

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