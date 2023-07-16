У ніч проти неділі, 16 липня, російська федерація завдала чергового удару зенітними керованими ракетами по Україні — ціллю став Харків, який постійно перебуває під ворожими атаками.

Як повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов, близько 1:30, російські окупанти з території Бєлгородської області запустили по Харкову 4 ракети ЗРК С-300. 2 ракети вибухнули в повітрі, 2 інші ракети влучили в землю на стадіоні та в дорожнє покриття на території Шевченківського району міста. У 4-поверховому будинку вибито вікна. За його інформацією, постраждалих немає.

Також фіксувалися «прильоти» і у Запоріжжі. За словами секретаря міськради Анатолія Куртєва, одна людина постраждала.

«Наразі в частині одного з районів Запоріжжя відсутнє світло. Аварійні служби працюють над відновленням енергопостачання. Також ушкоджень зазнав інфраструктурний обʼєкт. Від вибухової хвилі у прилеглих будівлях повилітали вікна», — додав він.

Фото з сторінки А.Куртєва

За даними Генштабу ЗСУ, протягом минулої доби російська федерація завдала удару двома іранськими БпЛА типу «Shahed», двома крилатими ракетами Х-22 та двома зенітними керованими ракетами по Україні. В результаті бойової роботи ППО України знищено два ударних БпЛА. Крім того, ворог завдав 40 авіаційних ударів та здійснив 46 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Противник зосереджує основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках — протягом минулої доби відбулось 39 бойових зіткнень:

На Куп’янському напрямку наші воїни стійко тримають оборону. Протягом минулої доби противник вів безуспішні наступальні дії південніше Новоселівського Луганської області.

На Лиманському напрямку протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії східніше Веселого Донецької області.

На Бахмутському напрямку наші захисники успішно відбили усі ворожі атаки в районі південно-західніше Андріївки Донецької області.

На Авдіївському напрямку ворог вів безуспішні наступальні дії в районі Первомайського.

На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районі Мар’їнки. Там же ворог завдав авіаційного удару.

На Шахтарському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Новомихайлівки.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник зосереджує основні зусилля на недопущенні подальшого просування наших військ.

Авіація Сил оборони за добу завдала 9 ударів по районах зосередження особового складу противника. Також нашими захисниками протягом доби знищено 7 розвідувальних БпЛА. Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 2 склади боєприпасів, 5 артилерійських засобів на вогневих позиціях, 4 райони зосередження живої сили, 4 станції РЕБ, 2 засоби протиповітряної оборони та ще 3 важливі об’єкти противника.

Втрати ворога на ранок 16 липня склали:

Фото Генштабу

Експерти Інституту вивчення війни, аналізуючи стан справ на фронті, зазначили, що напередодні українські сили провели контрнаступальні операції як мінімум на трьох ділянках фронту та досягли обмежених успіхів. Російські джерела стверджували, що ЗСУ досягли обмежених успіхів на південь від Бахмута в районі Андріївки (10 км на південь від Бахмута) і перетнули Сіверський Донецький канал у цьому районі. Також у рф писали про обмежений наступ українців у районі західного кордону Донецької та східної Запорізької областей на південний захід від Великої Новосілки та у західній частині Запорізької області на північний схід від Роботина (12 км на південь від Оріхіва).

«Командувач української Таврійської групи військ бригадний генерал Олександр Тарнавський заявив в інтерв'ю CNN, що контрнаступ проходить успішно, але визнав, що темп українського наступу повільніший, ніж очікувалося. Він заявив, що українські сили ефективно перемагають російські сили на далеких дистанціях, а також що ЗСУ отримали касетні боєприпаси, які можуть «радикально змінити (ситуацію на полі бою), які ще не застосовувалися», — йдеться у звіті.

Також у документі зазначається, що The New York Times (NYT) пише про зміну стратегії ЗСУ задля зведення до мінімуму втрати та подальшого виснажування сил армії росії, що підтверджує попередні оцінки ISW.

«NYT повідомила, що, за оцінками неназваних офіційних осіб з США та Європи, російські війська знищили до 20 відсотків західних озброєнь ЗСУ за два тижні контрнаступу. А наступними тижнями через зміну стратегії рівень втрат знизився до 10 відсотків. Зазначалося, що українські військові змінили тактику — замість великомасштабних ударів зосереджувалися на виснаженні російських військ за допомогою артилерії та ракет дальньої дії, зводячи до мінімуму українські втрати», — пишуть аналітики та додають, що українські військові, ймовірно, вже кілька тижнів удосконалюють свою стратегію контрнаступу, і деякі спостерігачі лише зараз починають усвідомлювати серйозніші наслідки цих коригувань.

Раніше в ISW зазначали, що ЗСУ за п'ять тижнів контрнаступу звільнили територію, яку росіяни окупували за півроку.

Фото Генштабу ЗСУ

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