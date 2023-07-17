Вибухи на Кримському мосту: пошкоджено опори, є загиблі

В ніч на понеділок, 17 липня, на Кримському мості пролунали вибухи. Рух мостом зупинили через «надзвичайну ситуацію»

Про це повідомили російські ЗМІ.

Окупанти заявляють про те, що «надзвичайна подія сталася в районі 145-ї опори», а на місці вже працюють правоохоронні органи та відповідні служби.

Гауляйтер тимчасово окупованого Криму Сергій Аксьонов також заявив про НП на Кримському мосту, через яку рух ним було зупинено.

За даними моніторингових каналів, був вибух на одній із секцій мосту біля третьої ночі. Міст нібито був атакований морськими дронами з вибухівкою.

Пошкоджено два прольоти. Один у бік Тамані зруйнований, другий — у напрямку Керчі — просів.

Російський пропагандистський канал Baza повідомив, що нібито дві людини загинули внаслідок падіння прольоту Кримського мосту, ще одна постраждала.

Так зване «Міністерство курортів Криму» просить мешканців та гостей півострова вибирати сухопутний маршрут через Бердянськ, Мелітополь та Маріуполь.

Рух залізничного транспорту Кримським мостом також тимчасово припинено.

У соціальних мережах опублікували перші пошкоджень Кримського мосту після вибухів.

Від вибухів загинули двоє людей, жителі Білгородської області рф. Про це повідомив губернатор регіону в'ячеслав гладков.

Також повідомляється, що через вибухи утворився багатокілометровий затор на під'їзді до Кримського мосту в Краснодарському краї. В ній стоїть понад 1000 авто.

Нагадаємо, це не перше ушкодження Кримського мосту. У жовтні 2022 року внаслідок вибуху на мосту впали дві пів секції його автомобільної частини та було пошкоджено залізничну колію.

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