«Ми можемо програти війну»: журналісти перерахували причини можливої поразки

«У війні дронів ми маємо всі шанси програти росії», — попереджав керівник компанії UA Dynamics, яка розробила багаторазовий ударний дрон Punisher, Максим Музика. Громадський діяч Сергій Кошман на своїй сторінці в Facebook запостив світлину масштабних ремонтних робіт на одній із вулиць Києва. І додав до фото коментар: «Це наша відповідь на величезний російський завод з виробництва дронів-камікадзе «Герань». Також це наша відповідь на російський завод з виробництва FPV-дронів «Гортензія». Також це наша відповідь на російський завод з виробництва баражуючих боєприпасів «Ланцет». Дарма ви влаштували ґвалт. Все під цілковитим контролем! Проведемо ще декілька десятків конференцій з відновлення. Відремонтуємо дороги. Добудуємо меморіали. Тризуб на щит додамо… Все буде добре!«

А журналіст Петро Охотін, який зараз боронить Україну в лавах ЗСУ, написав «Прочитав новини про виділення коштів на добудову Музею Голодомору та зміни герба на Батьківщині-матері. Я правильно розумію, що війна закінчилася? Знаю, коли дзвони знімали з церков, а з металу робили зброю. І, знаєте, на жаль, допомагало. Але не навпаки. Скиньте новину, що війна закінчилася. Інакше цей світ для мене вкрай незрозумілий».

Журналіст Михайло Ткач розмістив в Facebook такий допис: «Чи можемо ми програти війну? Так.

— Якщо продовжимо вимивати гроші з бюджету десятками мільйонів на стадіони, барабани, бордюри, бігові доріжки та інший антураж мирного часу або закуповувати потрібні речі за завищеною вартістю, ми можемо програти

— Якщо не припинимо заплющувати очі на те що на податковій та митниці заробляє не лише державний бюджет, ми можемо програти

— Якщо нульова толерантність до корупції не стане пріорітетом державної політики від Офісу Президента до медсестри, ми можемо програти

— Якщо політики у своіх діях будуть послуговуватись бажанням повернути або отримати владу, ми можемо програти

— Якщо не закриємо кордон для втікачів і не припинимо штампувати здорових інвалідів, ми можемо програти

— Якщо не повернемо підтримку Сил Оборони донатами до рівня першого півріччя повномасштабного вторгнення, ми можемо програти

— Якщо будемо вважати, що Перемога — це ті хлопці та дівчата, чоловіки та жінки з Сил Оборони і якось воно буде, ми можемо програти

Все з переліченого вбиває наших захисників і захисниць. Віддаляє Перемогу. Допомагає ворогу.

140 мільйонна «країна-ідіот» не збирається програвати цю війну. Для путіна ця війна — це квиток в один кінець. Вони продовжуватимуть нас знищувати повільно чи швидко. Вони можуть робити це ще рік і два і три. Їх 100 мільйонів.

Час зрозуміти, що вихід на адмін кордони до кінця весни — ІПСО на експорт. Повертатись до тями.

Журналіст Михайло Ткач

Ми місяць збираємо 30 мільйонів на РЕБи для першої лінії оборони, які захищатимуть життя та техніку, а ділки з Житомира вирішили 70 злити за раз на ремонт стадіону. У нас що Житомир в Європейський союз вступив? Чи виграв право на проведення чемпіонату світу з футболу?

І це лише один приклад. 70!!! мільйонів на стадіон — це означає що син або донька не дочекається батька з фронту, тому що у нього не було дрона щоб прочитати ситуацію. Мати більше не зазирне в очі своєї дитини, тому що евакуаційне авто було одне і неброньоване. Дружина не обійме чоловіка, а чоловік — дружину, тому що не було тепловізора. Одного тепловізора. І так щодня.

Кожен вчинок окремої людини в цей час — це щоразу вибір між спільною Перемогою і спільною поразкою.

Обирайте Перемогу".

Журналіст Петро Шуклінов, який збирає кошти на дрони і авто для ЗСУ, в своєму дописі в в Facebook ставить аналогічні питання:

«Чому ми реконструюємо стадіони, коли потрібні десятки тисяч пікапів?

Чому ми перекладаємо вулиці, коли потрібні сотні тисяч дронів?

Чому ми будуємо памʼятники, коли потрібні сотні тисяч сучасних меднаборів?

Чому, чому, чому ми досі витрачаємо кошти платників податків на те, що під час війни не є першочерговим?

Так, є медицина. Так, є наука. Так, є освіта. Є критичні речі, які треба підтримувати.

Але стадіони почекають. І памʼятники. І вулиці, що перекладають і перекладають.

На все інше в країні на період військового стану має діяти мораторій. Ні копійки на те, що не наближає перемогу.

Чому про це нічого не каже президент?

Чому про це нічого не каже Верховна Рада?

Чому Кабмін дозволяє це?

Чому партія Слуга народу, яка контролює більшість місцевих органів влади, не зупиняє розпил в областях?

Журналісти щодня публікують розслідування про розкрадання коштів платників податків на тендерах, які не мають жодного значення для перемоги.

Влада має зрозуміти.

Ми не переможемо на спинах Заходу.

Ми не переможемо на спинах донатерів та волонтерів.

Нам зараз потрібна держава, яка хоче вижити та перемогти. І для цього держава має всі інструменти. Абсолютну владу.

Друзі, я дуже прошу почути.

Все — на перемогу.

Тільки піт, кров і сльози. Тільки піт, кров і сльози.

Досить жити мрією, що перемогти Росію можна без загальної мобілізації ресурсів.

Всі гроші — на дрони. Всі гроші — на машини. Всі гроші — на ракети. Всі гроші — на армію. Всі гроші — на зброю".

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