Олег Сенцов після контузії повернувся до родини

Відомий український режисер, колишній в’язень Кремля Олег Сенцов, який отримав контузію на фронті, побачився з родиною. У свій 47-й день народження він зустрівся з сином Дем'яном, якого йому народила дружина Вероніка Вельч. Обійми з дитиною Сенцов назвав найкращим подарунком. Про це він розповів на своїй сторінці у Facebook, опублікувавши світлину, на якій він тримає сина на руках та готується задути свічку на святковому тістечку.

Чуттєву зустріч батька з сином на вокзалі також на своїй сторінці показала Вероніка.

«Коли серце з серцем бʼється в унісон. З Днем народження, котику. Повертайся назовсім до нас. Любимо!», — написала жінка під фото.

Нагадаємо, Дем'ян народився у грудні минулого року. Це четверта дитина Олега Сенцова. У нього вже є 20-річна дочка Аліна та 18-річний син Владислав від першого шлюбу, а 2020 року журналістка Юлія Бабич народила йому доньку. Олег та Вероніка одружилися влітку минулого року. Режисер в лавах ЗСУ захищає країну від російських окупантів.

Також «ФАКТИ» повідомляли про те, що Іраклі Макацарія вперше показав новонародженого сина в день його хрестин.

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