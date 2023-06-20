36.82 / 37.35 40.20 / 40.92
Київ: +21
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Україна

«Нашу машину підбили, але ми з екіпажем змогли вилізти»: Олег Сенцов ледь не загинув у бою (фото)

17:47 20 червня 2023
Олег Сенцов

Колишній в’язень Кремля Олег Сенцов, який нещодавно вчетверте став батьком, повідомив, що ледь не загинув. Про це він написав у Facebook.

«Це був черговий важкий день нашого наступу. Ми зайняли визначений нашій роті рубіж, хоча й понесли втрати. Нашу машину підбили, але ми з екіпажем змогли вилізти. Війна за нашу землю продовжується. Вічна слава тим, хто загинув, визволяючи Україну від загарбників!» — написав він.

В соцмережах користувачі дякують Сенцову та радять берегти себе.

Зазначимо, що Сенцов пішов захищати Україну у перші дні повномасштабного вторгнення. Зараз воює у складі 47 окремої механізованої бригади ЗСУ. Нещодавно Сенцов отримав підвищення на фронті. Тепер він має звання молодший лейтенант.

Як писали «ФАКТИ», у грудні в бою на Луганщині загинув колишній політв'язень Кремля Геннадій Афанасьєв, який воював у складі 130-го батальйону Територіальної оборони 241-ої бригади. Він став відомим свою участю у «групі Олега Сенцова».

287

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Королівська родина. Офіційний знімок після хрещення Арчі

Герцог і герцогиня Діорські: у Меган Маркл і принца Гаррі з’явилося нове прізвисько

Молочний розчин

Огірки просто шаленіють від цього білого підживлення: підкорміть їх, і чекайте дуже скоро на величезний врожай (відео)

малосольні огірки

Неймовірні малосольні огірочки: готові вже за 15 хвилин

Nissan X-Trail 2022

Мали недопрацювання ще при сходженні з конвейера: названо ТОП-3 ненадійних кросоверів

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту