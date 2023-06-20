«Нашу машину підбили, але ми з екіпажем змогли вилізти»: Олег Сенцов ледь не загинув у бою (фото)

Колишній в’язень Кремля Олег Сенцов, який нещодавно вчетверте став батьком, повідомив, що ледь не загинув. Про це він написав у Facebook.

«Це був черговий важкий день нашого наступу. Ми зайняли визначений нашій роті рубіж, хоча й понесли втрати. Нашу машину підбили, але ми з екіпажем змогли вилізти. Війна за нашу землю продовжується. Вічна слава тим, хто загинув, визволяючи Україну від загарбників!» — написав він.

В соцмережах користувачі дякують Сенцову та радять берегти себе.

Зазначимо, що Сенцов пішов захищати Україну у перші дні повномасштабного вторгнення. Зараз воює у складі 47 окремої механізованої бригади ЗСУ. Нещодавно Сенцов отримав підвищення на фронті. Тепер він має звання молодший лейтенант.

Як писали «ФАКТИ», у грудні в бою на Луганщині загинув колишній політв'язень Кремля Геннадій Афанасьєв, який воював у складі 130-го батальйону Територіальної оборони 241-ої бригади. Він став відомим свою участю у «групі Олега Сенцова».

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