Рятувався дощовою водою та сирою рибою: рибалки врятували австралійця, який три місяці дрейфував у Тихому океані зі своїм собакою

Зазнати катастрофи в морі і бути врятованим — рідкісна удача. У Тихому океані було врятовано 51-річного австралійця Тіма Шеддока, який був змушений близько трьох місяців дрейфувати на своєму катамарані. Судно втратило керування після сильного шторму. З жителем Сіднея весь цей час був його собака Белла.

Як повідомляє австралійська телекомпанія 9 News, Тім вирушив у плавання у квітні. Він вийшов із мексиканського порту Ла-Пас із наміром подолати 6000 км і завершити подорож на архіпелазі Французька Полінезія в Тихому океані.

Однак за кілька тижнів після початку плавання його наздогнав шторм. З ладу вийшла вся електроніка. Шеддок також позбувся радіозв'язку.

І ось 6 липня його і собаку виявив вертоліт. Його відправили з рибальського траулера, що проходив повз.

Тіму надали допомогу, забезпечили продуктами і питною водою. Дивно, але австралієць спочатку відмовився кидати катамаран. Рибалкам довелося його довго вмовляти. Тепер Шеддок і Белла перебувають на борту траулера. Їм належить пройти ще близько тижня до висадки на сушу.

Тім розповів, що весь цей час збирав дощову воду. Він і Белла рятувалися таким чином від спраги. Харчувалися вони виключно сирою рибою, яку Шеддок ловив в океані — у нього була сітка.

«Я пройшов через дуже важкі випробування в океані. Мені просто потрібен відпочинок і хороша їжа. Я довго був один. В іншому в мене все добре зі здоров'ям», — заявив Тім.

З ним по відеозв'язку спілкується професор Майк Тіптон. Він підтвердив журналістам, що Шеддок перебуває в нормальному стані — як психічному, так і фізичному. Звичайно, він втомився і потребує нормального харчування. Однак деякий час з їжею Тіму потрібно проявляти обережність. Повернення до звичного раціону має бути повільним і поступовим, упевнений Тіптон.

Професор також вважає, що Шеддоку дуже пощастило. По-перше, з ним був собака. Для психіки це важливо. По-друге, більшість людей навіть не уявляє собі, наскільки величезний океан, і яким малим був човен, у якому плив Тім. «Я навіть не знаю, які в нього були шанси на порятунок. Це диво, що його випадково знайшли рибалки», — упевнений Тіптон.

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