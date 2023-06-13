Жували борошно і підніжний корм: подробиці виживання дітей, які провели 40 днів у джунглях після авіакатастрофи

Західні ЗМІ повідомляють нові подробиці неймовірного порятунку чотирьох дітей, які провели в джунглях Амазонки понад 40 днів після авіакатастрофи. Їх доправили у важкому стані до військового госпіталю в Боготі. Там їх відвідав їхній батько Мануель Раноке. Про те, що з ними сталося, йому розповіла 13-річна донька Леслі, найстарша з дітей.

Як виявилося, першим зниклих безвісти знайшов пес рятувальників на прізвисько Вілсон. Пес-шукач провів із дітьми кілька днів. Вони навіть намалювали собаку. Однак потім Вілсон вирушив по допомогу і зник. Тепер пса в джунглях шукають рятувальники. Вони присягнулися продовжити його пошуки. «Своїх не кидаємо», — коротко сказав журналістам один із членів пошукової групи.

Також Леслі розповіла, що їхня мама після падіння літака Cessna в джунглях ще була жива чотири доби. Однак вона отримала дуже важкі травми. Коли Магдалена Мукутуї зрозуміла, що помирає, вона веліла дітям залишити її та вирушити на пошуки допомоги.

«Вам треба звідси вибиратися, хлопці. Ви побачите, яка хороша людина ваш батько. Він буде вас любити так само сильно, як любила вас я», — сказала вона дітям.

Схоже, Магдалена мала рацію. Рятувальники дісталися до місця падіння літака лише через два тижні. За цей час діти точно б померли без води.

Як сказала Леслі, у літаку виявився невеликий мішок із борошном. Діти взяли його з собою. Спочатку вони жували борошно або намагалися розводити його з водою. Потім перейшли на підніжний корм. Будучи індіанцями (місцеве плем'я уїтото), вони знали, що можна використовувати в їжу, а що ні.

Леслі розуміла, що головне для них — вода. Тож вони йшли вздовж річки, щоб увесь час мати змогу набирати воду в пляшки. Однак через брудну річкову воду всі четверо, схоже, підхопили інфекцію. Коли їх знайшли рятувальники, усі четверо були виснажені та зневоднені.

«Коли їх знайшли, у них на думці була тільки їжа. Вони були готові їсти все — рисову кашу, хліб, аби тільки була їжа», — каже один з індіанців, який допомагав у пошуках.

Раніше «ФАКТИ» писали про те, що у 2015 році в Колумбії знайшли жінку з однорічним немовлям, які п'ять діб провели в джунглях після авіакатастрофи.

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