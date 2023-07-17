«Пора зав’язувати з дзюдо»: красуня Білодід вразила мережу знімком у купальнику

Українська дзюдоїстка, бронзова призерка Олімпійських ігор у Токіо Дар'я Білодід вирішила порадувати шанувальників не лише дипломом журналіста, спортивними результатами, а і трохи «відвертим» фото.

В Instagram вона розмісила фото, на якому позує в чорному суцільному купальнику.

Спортсменку зняли на фото з нижнього ракурсу на тлі хвойного лісу. Пляжний образ вона доповнила капелюхом на ланцюжку й сонцезахисними окулярами.

«Улюблена пора року», — підписала вона фото.



«Вау, СуперДашка», — прокоментували знімок українська каратистка Анжеліка Терлюга.

«Неземна краса», — відреагувала українська гімнастка Влада Нікольченко.

Фото також прокоментувала українська спортсменка Марина Бех-Романчук, поставивши під публікацією чотири вогники.

А ще ряд шанувальників виразили думку про те, що дівчині пора закінчувати з дзюдо і переходити у моделі — так вона зможе добитися ще кращих результатів.

Варто зазначити, що Дарія Білодід — дворазова чемпіонка світу з дзюдо (2018-го та 2019 року). Також вона наймолодша чемпіонка світу в історії дзюдо (свій перший титул виборола в 17 років). 24 липня 2021 року Білодід принесла Україні першу нагороду Олімпійських ігор у Токіо, посівши третє місце в турнірі з дзюдо у ваговій категорії до 48 кг. Національний олімпійський комітет України повідомив, що це перша в історії незалежної України олімпійська медаль у жіночому дзюдо

Нагадаємо, раніше в мережі вже обговорювали відверту фотосессію Дар'ї Білодід зі спортивними снарядами.

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