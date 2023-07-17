Окупанти стягують резерви до Бахмута: в ЗСУ розсекретили наміри ворога

Російські військові постійно стягують свої резерви до Бахмута, оскільки, вочевидь, намагаються зберегти свої позиції там.

Про це повідомив речник Східного угруповання ЗСУ Сергій Череватий в ефірі телемарафону.

В той же час ЗСУ «гасять» спроби рашистів.

«Противник постійно стягує туди резерви, намагається іноді контратакувати. Ми гасимо ці спроби. За останній час у ворога успіху в контратаках не було», — сказав речник.

За словами Череватого, за добу на Бахмутському напрямку окупанти завдали понад 1150 артилерійських ударів за допомогою різних типів мінометів, ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню.

Там також відбулось 15 боєзіткнень, під час яких наші військові ліквідували 121 загарбника та ще 256 зазнали поранень. Також ЗСУ знищили чотири танки, дві САУ, два безпілотники та ще два дрони-камікадзе, а також п'ять одиниць російської бронетехніки.

Нагадаємо, в Міноборони повідомили, що внаслідок покращення оперативного становища та вирівнювання лінії фронту на Бахмутському напрямку ЗСУ звільнили 7 кв км території. В той же час військовий експерт Костянтин Машовець повідомив, що наразі немає підстав для того, щоб росіяни відступали з Бахмута. А інформація про те, що вони нібито знаходяться у напівоточенні, є перебільшенням.

Фото t. me/V_Zelenskiy_official/

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