Знищено майже 80 окупантів та купу техніки: Череватий прояснив ситуацію під Бахмутом

На Бахмутському напрямку, де вже довгий час тривають жорстокі бої, за добу Силами оборони України знищено 77 російських загарбників. Українські захисники зберігають за собою ініціативу.

Про це повідомив в етері телемарафону речник Східного угруповання військ Збройних сил України Сергій Череватий.

«На південному і північному флангах міста Бахмут наші підрозділи Сил оборони тиснуть на ворога, штурмують його позиції, і відтак, ворог чинить шалений опір. 408 разів ворог за цю добу обстріляв наші позиції, здійснив один авіанальот. Загалом за добу на цьому напрямку відбулося 15 боєзіткнень, у яких знищено 77 окупантів, 172 поранено й двох взято у полон», — сказав він.

Також, за словами Череватого, було знищено два танки, бронетранспортер, сім гармат, дві самохідні артилерійські установки, зенітно-ракетний комплекс «Стріла-10», протитанковий ракетний комплекс та один безпілотник.

Окремо речник ЗСУ назвав напрямок, на якому ворог найактивніший.

«За цю добу він двічі атакував в районі Діброви Луганської області і Новосадового Донецької області. Цей напрямок є лідером за застосуванням артилерії, різного типу мінометів, ствольної артилерії і реактивних систем залпового вогню. За цю добу ворог здійснив 570 обстрілів, 11 авіанальотів. Під час відбиття 11 окупантів знищили, 68 поранили і одного взяли у полон», — сказав Череватий.

Крім того, на цьому напрямку було підбито ворожий танк, бойову машину піхоти, гармату, підірвано два польові склади боєприпасів та сім автомобілів, які підвозили боєприпаси.

Нагадаємо, за минулу добу окупанти втратили в Україні майже 600 військових, 14 артилерійських систем, 24 БПЛА та багато іншої техніки.

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