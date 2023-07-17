На допомогу прийшли HIMARS: бійці ЗСУ знищила небезпечну систему ворога «Тюльпан» під Бахмутом (відео)
Під час боїв під Бахмутом українські військові знищили російську артилерійську систему «Тюльпан», яка причиняла багато клопоту нашим піхотинцям.
Про це повідомили у Третій окремій штурмовій бригаді.
«Аеророзвідка Третьої окремої штурмової бригади у взаємодії з тактичною групою „Адам“ виявили та завдали удару по російському 240-мм самохідному міномету під Бахмутом», — йдеться в повідомленні.
Як розповіли військові, така зброя ворога призначена для ураження найбільш укріплених фортифікацій, укриттів, командних пунктів та інших артзасобів.
«Тепер один зі зразків — знешкоджено безповоротно», — констатували вони.
Нагадаємо, що українські військові часто використовують HIMARS для завдання ударів по ворожих позиціях росіян на фронті, діючи за планом «стріляй і біжи». Саме її використали під час удару по гуртожитку з окупантами у Макіївці, а невдовзі — й у Рубіжному. Раніше міністр оборони України Олексій Резніков зазначав, що Україні потрібно близько 50 систем HIMARS, щоб зупинити російську армію і близько 100, щоб провести ефективний контрнаступ.121