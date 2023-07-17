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Україна

На допомогу прийшли HIMARS: бійці ЗСУ знищила небезпечну систему ворога «Тюльпан» під Бахмутом (відео)

16:45 17 липня 2023
Залп з HIMARS

Під час боїв під Бахмутом українські військові знищили російську артилерійську систему «Тюльпан», яка причиняла багато клопоту нашим піхотинцям.

Про це повідомили у Третій окремій штурмовій бригаді.

«Аеророзвідка Третьої окремої штурмової бригади у взаємодії з тактичною групою „Адам“ виявили та завдали удару по російському 240-мм самохідному міномету під Бахмутом», — йдеться в повідомленні.

Як розповіли військові, така зброя ворога призначена для ураження найбільш укріплених фортифікацій, укриттів, командних пунктів та інших артзасобів.

«Тепер один зі зразків — знешкоджено безповоротно», — констатували вони.


Нагадаємо, що українські військові часто використовують HIMARS для завдання ударів по ворожих позиціях росіян на фронті, діючи за планом «стріляй і біжи». Саме її використали під час удару по гуртожитку з окупантами у Макіївці, а невдовзі — й у Рубіжному. Раніше міністр оборони України Олексій Резніков зазначав, що Україні потрібно близько 50 систем HIMARS, щоб зупинити російську армію і близько 100, щоб провести ефективний контрнаступ.

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