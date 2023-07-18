Вночі противник вдарив ракетами та дронами по півдню України: пошкоджено об'єкти в порту Одеси

Після того, як росія заявила про вихід із «зернової угоди», армія рф у ніч проти вівторка, 18 липня, очікувано вдарила по портовій інфраструктурі України.

Як повідомляють в Оперативному командуванні «Південь», кілька хвиль ударних дронів були спрямовані на виявлення і виснаження сил протиповітряної оборони, а після того з акваторії Чорного моря по Одесі випущено шість «Калібрів».

«Всі ракети було знищено силами протиповітряної оборони. На жаль, уламками збитих ракет та вибуховою хвилею від збиття пошкоджено об'єкти портової інфраструктури, кілька приватних домоволодінь. У власному будинку поранення отримав літній чоловік, він ушпиталений», — йдеться у повідомленні.

21 «Shahed-136» був знищений на підльоті з моря на Одещині, ще 4 — у небі над Миколаївщиною.

В Миколаєві був «прильот» в об'єкт промисловості, сталося займання. Пожежу оперативно приборкали вогнеборці. На щастя, обійшлося без постраждалих.

Нагадаємо, що після вибухів на Кримському мості, які пошкодили його автомобільну частину, господар кремля владимир путін заявив, що російське міноборони «готує відповідні пропозиції» щодо «відповіді з боку рф».

Ілюстративне фото уламків дрону-камікадзе зі сторінки ДПСУ

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