У кремлі заявили про припинення дії «зернової угоди»

В росії відмовилися від продовження «зернової угоди», дія якої завершується вже сьогодні, 17 липня.

Про це заявив прессекретар російського диктатора дмитро пєсков, повідомляють російські ЗМІ.

«Домовленості щодо „зернової угоди“ фактично припинено, вона зупинена», — сказав пєсков пропагандистським російським ЗМІ.

За його словами, росія нібито негайно повернеться до «зернової угоди», але за умови, що її «домовленості буде виконано».

Як передають прокремлівські видання, також пєсков негативно відповів на запитання, чи здатний вплинути вибух на Кримському мості на «зернову угоду».

Згодом представниця мзс рф марія захарова повідомила, що росія сьогодні нібито «офіційно повідомила Туреччину та Україну про заперечення проти продовження «зернової угоди».

Варто зазначити, що у рамках цієї угоди Україна не веде прямих перемовин з росією. Українська сторона обговорює питання з Туреччиною та ООН, а ті своєю чергою ведуть окремі перемовини з рф.

Нагадаємо, у липні минулого року у Туреччині відбулося підписання угоди щодо експорту українського зерна. Так країни намагалися допомогти подолати глобальну продовольчу кризу, яка загострилася через війну в Україні.



Щодо пошкодження Кримського мосту, то в Україні не виключають, що це провокація кремля, щоб не продовжувати «зернову ініціативу».

108

Читайте нас у Facebook та Instagram