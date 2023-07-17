путін пообіцяв помститися за Кримський міст: що ще сказав диктатор

17 червня російський диктатор володимир путін провів позапланове засідання, присвячене ранковим вибухам на Кримському мосту. Від своїх підлеглих він зажадав побачити «конкретні пропозиції» щодо підвищення його безпеки, повідомляє російське пропагандистське агентство «ріа новини».

«Враховуючи, що це вже „другий теракт“ на Кримському мосту відбувається, я чекаю на конкретні пропозиції щодо підвищення безпеки цього стратегічно важливого транспортного об'єкта», — з такими словами звернувся диктатор до своїх підлеглих. Також він зажадав якнайшвидше приступити до відновлювальних робіт.

У той же час віце-прем'єр рф марат хуснуллін сказав путіну, що опори Кримського мосту не постраждали внаслідок вибуху, проте один проліт автодорожньої частини мосту не підлягає відновленню. Він заявив, що рух Кримським мостом спочатку планують запустити в реверсному режимі по одній смузі. 17 липня опівночі будуть запущені перші вантажні тестові автомобілі, якщо все буде добре, з першої години ночі запустять легкові машини.

А двосторонній рух, сказав хуснуллін, з одного боку мосту планують запустити 15 вересня, з другого — у листопаді. За його словами, підходи плавучими кранами до пошкодженої опори неможливі і доведеться збудувати тимчасовий міст для робіт.

Очільник кремля очікувано звинуватив в атаці на міст Україну.

«Це злочин безглуздий, оскільки Кримський міст давно не використовують для військових перевезень», — збрехав диктатор.

Він також пообіцяв, що росія помститься за удар по Кримському мосту.

«Відповідь з боку росії, звичайно, буде. Міністерство оборони готує відповідні пропозиції», — додав путін. Агресор ще раз наголосив, що вважає бомбардування мосту терористичним актом.

Раніше факти повідомили, що футболісти російського клубу ледь не потрапили під нічний обстріл Кримського мосту.

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