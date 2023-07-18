Ще одну категорію українців можуть звільнити від призову на військову службу

В Україні, де під час воєнного стану повістки можуть вручатися у громадських місцях, планують розширити список українців, які не підлягають мобілізації.

Як повідомляє «ТСН», у першему читанні ухвалено проєкт закону, згідно з яким від мобілізації пропонують звільнити працівників Державної служби з надзвичайних ситуацій. Йдеться про зміні до ст. 23 ЗУ «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію». Адже наразі через неврегульованість питання військовозобов'язані представники ДСНС підлягають мобілізації.

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Депутати вважають, що рятувальникам необхідно надавати відстрочення від служби, тому що призов до армії цієї категорії чоловіків негативно відображається на виконанні робочих завдань. Документ має ще пройти друге читання, а також бути підписаним президентом.

Нагадаємо, що Кабмін змінив правила щодо бронювання військовозобовʼязаних на період мобілізації та на воєнний час. Було розширено перелік сфер, працівники яких можуть бути заброньовані, та встановлено чіткі терміни розгляду держорганами звернень підприємств щодо визначення їх критично важливими.

Фото зі сторінки Міноборони у соцмережах

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