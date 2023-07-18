Різке похолодання прийде в Україну на… один день

За прогнозом синоптиків, погода на цьому тижні очікується місцями спекотною, періодично йдимуть дощі з грозами.

У середу, 19 липня, за прогнозом синоптикині Наталії Діденко, Україна опиниться значною мірою у сухому повітрі та сонячній погоді: «Сьогоднішні дощі з атмосферним фронтом вже залишать нашу територію і підуть далі на схід (хіба найближчої ночі опоади ще затримаються в східних областях та в Приазов'ї), а дощі з іншим атмосферним фронтом ще не встигнуть дійти».

Фото Наталії Діденко

Отже, у середу переважатиме суха погода практично повсюди. І лише пізно ввечері фронт із заходу дійде до західних областей України та зумовить там зливи та грози.

«Температура повітря в Україні, порівняно із температурним пекельним страхіттям Південної Європи та півночі Африки, де розпікає до +40+45 градусів, очікується комфортною, впродовж дня максимально премилі +24+29 градусів, у південній частині до +30 градусів», — повідомляє синоптикиня.

У Києві 19 липня опадів не передбачається, температура повітря коливатиметься у межах +25+27 градусів.

Наталія Діденко звернула увагу на те, що у суботу, 22 липня, встановиться нетипова для липня погода — на півночі пройдуть сильні дощі та похолоднішає до +17+19 градусів! Втім, у неділю, 23 липня, знов потеплішає.

Нагадаємо, що південну частину Європи минулого тижня накрила нестерпна спека. Це пов`язують з аномально гарячим антициклоном, що прийшов із Сахари. Його назвали «Цербер».

З іспанського острова Пальма, який входить до складу Канарських островів, евакуювали понад 4 000 осіб, включно із сотнями туристів. На острові виникла масштабна пожежа — вогонь поширився дуже швидко через вітер, кліматичні умови і, головне, аномальну спеку.

Фото Pixabay

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