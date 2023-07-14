Європу накрив гарячий антициклон «Цербер»: де найближчими днями температура буде понад 40 градусів

Південну Європу накрила нестерпна спека. Синоптики кажуть, що аномально гарячий антициклон прийшов із Сахари. Він отримав назву «Цербер» на честь триголового пса-чудовиська з давньогрецьких міфів. Європейцям слід бути готовими до температурних рекордів найближчими днями. Уже зараз у низці країн температура вдень становить 40 градусів.

У деяких частинах Італії найближчим часом вона може сягнути 48 градусів Цельсія. Йдеться насамперед про Сицилію та Сардинію. Рим, Болонья і Флоренція увійшли до числа 10 італійських міст, які вже перебувають у режимі червоного попередження через сильну спеку.

Це неминуче призведе до збільшення смертності. Перші жертви спеки вже є. У вівторок, 11 липня, дорожній працівник знепритомнів на службі і помер недалеко від Мілана. Температура повітря того дня сягнула 40 градусів.

Хорватія, Франція, Греція, Іспанія і Туреччина також готуються до 40-градусної спеки і навіть вище.

Метеорологічна служба Іспанії заявила, що термометри потенційно можуть показувати температуру 45 градусів у південно-східних районах Піренейського півострова. Температура ґрунту в деяких частинах країни перевищує зараз 60 градусів!

У Греції найближчими днями очікується спека до 44 градусів. Влада країни заборонила доступ до заповідників і лісів, щоб знизити ризик лісових пожеж.

Муніципалітети відкрили спеціальні зони з кондиціонуванням повітря в громадських будівлях, щоб люди могли сховатися від спеки.

Температура на Кіпрі може піднятися до 42 градусів. У Сербії та Румунії в понеділок, 17 липня, очікується 39 градусів. У деяких частинах Хорватії на один градус нижче.

У Франції до кінця тижня цього тижня — у Парижі та на півдні країни — обіцяють 38 градусів спеки.

Чехія, де середня температура в середині липня становить 22 градуси тепла, готується в суботу, 15 липня, зустрітися з 36-градусною спекою. Йдеться, зокрема, і про Прагу.

Синоптики кажуть, що «Цербер» диктуватиме погоду протягом найближчих двох тижнів щонайменше. Але на цьому біди з погодою в Європі не закінчаться.

За даними Всесвітньої метеорологічної організації (ВМО), у липні в Європі було зафіксовано найспекотніший тиждень за всю історію спостережень. Це пов'язують із явищем Ель-Ніньо.

Нагадаємо, що згідно з нещодавнім дослідженням, через спеку в Європі минулого літа загинуло понад 61 тисяча осіб. Найбільше постраждали літні люди, жінки та жителі середземноморських країн.

Медики наполегливо рекомендують уникати в таку погоду зневоднення і не вживати кофеїн та алкоголь. Також слід утриматися від напруженої фізичної діяльності в розпал дня.

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