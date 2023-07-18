Подвійне горе війни: батько поклав життя за Україну та ангелом полинув до сина

Віталію Савченко було 50 років. Він служив стрільцем у стрілецькій роти військової частини А 7371. Захисник з побратимами виконував бойові завдання в районі села Кислівка Харківської області. Там 2 липня російська куля обірвала його життя, повідомляє Нетішинська міська рада.

«Страшне обличчя у клятої війни… Від болю, розпачу, суму та ненависті до ворога стискало так, що годі дихати… Чорними хмарами накрило сім’ю Савченків… Як пережити горе?! Трохи більше двох місяців тому, 28 квітня, на полі бою, поблизу населеного пункту Васюківка Донецької області, загинув син — 22-річний Ярослав, а тепер нетішинська громада прощається з батьком… Надзвичайно високою ціною дається нам наше майбутнє…«

Стоячи на колінах, зі сльозами на очах нетішинці зустрічали та проводжали в останню дорогу Віталія Савченка. На площі зібрались сотні людей, щоб віддати останню шану Герою. Поховали Віталія Савченка на сільському кладовищі Бугрина, що на Рівненщині, поряд з сином.

Раніше «ФАКТИ» писали про загибель на війні 23-річного добровольця з Закарпаття, якого побратими називали незамінним воїном.

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