Молодий офіцер впорався із завданням і вивів групу з повного оточення: на щиті повернувся воїн-прикордонник

На Хмельниччині рідні, близькі та побратими провели в останню путь 23-річного капітана Сергія Кириленка. Він служив в одному із загонів спецпризначення державної прикордонної служби України. Він разом зі своїми підлеглими успішно виконував завдання по обороні Маріуполя, 13 днів був в облозі, і після команди зумів вивести своїх людей і вийти з повного оточення… Але загинув 6 липня в бою на Сході…

«Сергій з міста Старокостянтинів. Зростав і пізнавав світ у сім’ї військового. Після закінчення школи юнак приймає рішення готуватись до військової служби та вступає до Кам’янець-Подільського ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою.

У 2016 році, після закінчення військового ліцею, Сергій прийняв впевнене рішення присвятити своє життя військовій справі та вступив до Національної академії Державної прикордонної служби України ім. Богдана Хмельницького, — повідомляє Морська охорона Держприкордонслужби України. — У 2020 році, закінчивши прикордонну альма-матер, розпочинає свій офіцерський шлях на посаді старшого інспектора прикордонної служби відділення дільничних інспекторів відділу прикордонної служби «Овруч» Житомирського прикордонного загону".

У 2021 році лейтенант Кириленко вибув для подальшого проходження служби у Маріупольський загін Морської охорони, де отримав військове звання старший лейтенант. Початок навали російської орди 24 лютого 2022 року Сергій зустрів зі зброєю в руках у складі Сил оборони України під час оборони Маріуполя.

«Виконував бойові завдання у складі групи на одному з найскладніших рубежів оборони міста — позиція „ПортСіті“, де отримав перший бойовий досвід. Проявивши мужність та вміння діяти в критичних ситуаціях, старший лейтенант Кириленко очолив бойову групу на позиції „Гора“, на якій 13 діб група прикордонників стримувала просування загарбників на північній околиці міста. 21 березня 2022 року, опинившись в оточенні та відрізаними від основних сил оборони Маріуполя, Сергій отримав наказ на вивід групи. Молодий офіцер впорався із завданням і вивів групу з повного оточення».

У травні 2022 року Сергій Кириленко вибув для подальшого проходження служби до Ізмаїльського загону Морської охорони. Але, вже у жовтні вирішив приєднатись до прикордонних спецпризначенців і отримав посаду в 10 мобільному прикордонному загоні ДОЗОР. Пройшовши додаткову підготовку та маючи велике бажання очистити українські землі від кремлівської нечисті, у червні 2023 року Сергій знову вибув на передову у складі Зведеного прикордонного загону Держприкордонслужби.

6 липня 2023 року бійці загону отримали бойове завдання на штурм ворожих позиції. Старший лейтенант Кириленко був у складі однієї з штурмових груп. Прикордонники прорвали лінію оборони загарбників, що дало змогу просування Сил оборони, але Сергій, отримавши численні поранення несумісні з життям, вийшов з цього бою на щиті.

За проявлений героїзм та мужність під час виконання завдань із забезпечення захисту суверенітету та територіальної цілісності України Сергію Кириленку присвоєно посмертно чергове військове звання «капітан».

Раніше «ФАКТИ» писали про старшого лейтенанта Богдана Лисюка, який 9 днів не дожив до свого 29-річчя і загинув на Запоріжжі.

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