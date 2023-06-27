Укриття відчинятимуться автоматично після сигналу тривоги: Кличко анонсував важливе нововведення в столиці

У Києві розпочали встановлювати в укриттях системи автоматизованого доступу — перші з'являться у Дарницькому районі столиці. Про це повідомив мер Віталій Кличко.

За його словами, нововведення покликане необхідністю забезпечення безперешкодного доступу до споруд цивільного захисту, коли ворог активізує використання балістичних ракет для ураження інфраструктури.

«Враховуючи застосування ворогом балістичних ракет, коли вибухи лунають за кілька хвилин після тривоги, важливо, щоб доступ до укриттів був безперешкодним та оперативним. І завдяки таким автоматизованим системам укриття та сховища відчинятимуться одразу після сигналу повітряної тривоги», — повідомив Віталій Кличко.

За планом системи автоматичного доступу буде встановлено у майже 3000 укриттів та сховищ.

На це, зокрема, буде спрямовано кошти міського бюджету, про виділення яких 8 червня проголосувала Київрада — мова про 750 млн грн. Раніше ж (протягом 2022 та 2023 років) на облаштування укриттів з міського бюджету було виділено 1,2 млрд грн.

Крім встановлення автоматизованої системи доступу в існуючих стаціонарних укриттях, Київ має намір придбати і 200 модульних залізобетонних укриттів швидкого розгортання.

Нагадаємо, що через зачинене укриття у Деснянському районі 1 червня сталася трагедія — загинули троє киян, включаючи 9-річну дівчинку. Після трагедії Поліція Києва відкрила кримінальну справу, а Державна служба з надзвичайних ситуацій запровадила регулярні перевірки стану укриттів та бомбосховищ по всій країні.

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