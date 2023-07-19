Успішна операція ГУР та ЗСУ: Буданов про підрив складу боєприпасів у Криму

Очільник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов назвав нічний підрив складу боєприпасів у Криму успішною операцією його відомства та ЗСУ.

Про це він написав у Telegram.

«Проведено успішну операцію в окупованому Криму. Ворог приховує масштаби завданих збитків і кількість втрат у живій силі. Спасибі українським патріотам у Криму за додаткові докладні відомості та відео спільної роботи ГУР і ЗСУ», — йдеться в повідомленні.

Кирило Буданов нагадав тим українцям, хто в силу обставин залишився на окупованих територіях або був примусово переселений на територію рф, працює бот зворотного зв'язку @guruabot.

Також він додав відео детонації на полігоні.

Нагадаємо, що рано-вранці на сході окупованого Криму було чутно вибухи та стало відомо про пожежу на полігоні в Кіровському районі. Окупаційна «влада» заявила, що горить склад боєприпасів, та оголосила евакуацію кількох тисяч людей.

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