Буданов двома словами охарактеризував контрнаступ ЗСУ: що саме сказав глава ГУР

Глава ГУР Кирило Буданов коротко описав контрнаступ ЗСУ. Про це він розповів в інтерв'ю Radio NV.

«Буде швидко» , — сказав Буданов.

Також глава ГУР, відповідаючи на запитання, коли Україна почне знищувати об'єкти на території росії, зазначив, що це вже відбувається.

«Занадто часто порушуються норми безпеки у російські федерації. Це аномально, так просто не буває» , — натякнув Буданов.

За словами головного розвідника країни, 31 березня провалилася чергова спроба зимово-весняного наступу.



«Вони повинні були вийти на адмінкордони Донецької та Луганської областей. Знову ж таки, це навіть не п'ята спроба, що провалилася. Наступального потенціалу для проведення стратегічної наступальної операції на росії станом на даний момент немає. І найближчим часом не буде», — прогнозує Буданов.

Він також наголосив, що росія перейшла до стратегічної оборонної операції.

«Їхнє завдання — утримати захоплені території, зірвавши нашу наступальну операцію із їхнього звільнення. Винятком є два райони. Перший — спроба захопити Бахмут. Треба також відверто сказати, що Бахмут вони ось-ось майже завойовують, згідно із їхніми ж особистими заявами, з червня 2022 року. Незабаром буде календарний рік, там ситуація складна, але все ж таки Бахмут як стояв, так і стоїть. Решта лінії стоїть в обороні», — додав він.

Раніше ФАКТИ писали, що глава ГУР Кирило Буданов повідомив про серйозну хворобу російського диктатора володимира путіна.

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