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Події

Вибухи в Криму: детонують боєприпаси на полігоні (відео)

9:30 19 липня 2023
Вибухи в Криму

У тимчасово окупованому Криму після атаки на Керченський міст сталися вибухи в Кіровському районі біля села Кринички. Перший вибух пролунав рано-вранці 19 липня. Попередньо були прильоти на територію Старокримського полігону на сході півострова, де відбулася детонація боєприпасів.

Про це передає Telegram-канал «Кримський вітер».

«На Старокримському полігоні біля села Кринички поцілили по складу боєприпасів, продовжується детонація», — йдеться у публікації.

Також зазначається, що прильотів було три, і зафіксовано попадання по полігону, після чого відбулася детонація, і «вибухи чути навіть у Феодосії».

Місцеві повідомляють про загиблих і велику кількість поранених серед російських військовослужбовців.

Після цього військові РФ перекрили дороги і всі виїзди, що йдуть повз Старокримського полігону у бік «Тавриди». Це також підтвердив так званий «глава» окупованого Криму Сергій Аксьонов.

Факт вибухів підтверджує помічним мера Маріуполя Петро Андрющенко.

Також він відзначає, що пробка на виїзд з Криму в Новоазовськ на ранок становить уже приблизно 12 км.

Довідково: міністерство оборони рф анонсувало облаштування полігону «Старокримський» між горою Агармиш і селом Привітне, на північ від м. Старий Крим для тренувань повітряно-десантних військ ще до початку повномасштабного вторгнення. До анексії півострова там функціонував полігон ВМС України.

Зазначимо, що на тимчасово окупованому півострові Крим періодично лунають вибухи. Зазвичай вони пов'язані з атаками українських військових, які б'ють по скупченнях окупантів, їхній техніці та боєприпасах чи стратегічним об'єктам.

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